İdlib’de iki patlama: 10’dan fazla ölü

Suriye’nin İdlib kentinde iki farklı patlamada en az 10 kişinin öldüğü, 30’dan fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.

Fotoğraf: DHA

DHA’nın haberine göre, Suriye’nin İdlib şehrinin merkezindeki El-Kusur Caddesi’nde iki bomba yüklü araç patladı.

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Suriye’nin kuzeybatısındaki bölgenin Rusya ile Türkiye arasında varılan İdlib mutabakatı uyarınca belli bir süre zarfında silahsızlandırılmasına karar verilmişti.

Ancak mutabakat için verilen süre aşılmasına rağmen cihatçı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) bölgeden ağır silahlarını çekmemiş, hatta Türkiye destekli Ulusal Kurtuluş Cephesi’ni yenilgiye uğratarak bölgenin kontrolünü ele geçirmişti.

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Son olarak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Suriye’nin geleceğini konuşmak için Rusya’nın Soçi kentinde bir araya gelmişti.

Burada, Putin bölgedeki duruma yönelik askeri adım atılmasını isterken, Ruhani ise İdlib’in eski Nusra Cephesi savaşçılarından (HTŞ) temizlenmesi için çaba gösterilmesini desteklediğini söylemişti.