İdlib’de iki asker hayatını kaybetti, beş asker yaralandı

İdlib’de, Suriye ordusunun saldırısı sonucunda iki asker hayatını kaybetti. Beş asker de yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi Twitter adresinden şu açıklama yapıldı:

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“Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza yapılan hava saldırısı sonucu iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, beş kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Belirlenen hedefler ateş altına alınmış, alınmaya devam edilmektedir.

Bugüne kadar olduğu gibi şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamış, bundan sonra da bırakılmayacaktır. Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz.

İdlib bölgesindeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; 50’den fazla Rejim unsuru, beş tank, iki zırhlı personel taşıyıcı, iki silahlı pikap, bir obüsün imha edildiği öğrenilmiştir.”

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Erdoğan, ‘İdlib harekatı an meselesi‘ demişti

10 Şubat’ta Suriye ordusunun İdlib’deki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hedeflerine yönelik top atışında beş asker hayatını kaybetmiş, yedi asker de yaralanmıştı.

TSK o günden beri Suriye’deki güçlerini takviye etmeye başlamıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 12 Şubat’ta Suriye’de, bir kez daha Türk askeri hedef alındığı takdirde Türkiye’nin sessiz kalmayacağını vurgulayarak, “Askerimize en küçük bir zarar gelirse Soçi mutabakatı dışında da olsa rejim güçlerini her yerde vururuz” diye konuşmuştu.

Erdoğan dün de geçmişteki harekatlar öncesinde sarf ettiği “Bir gece ansızın gelebiliriz” sözünü yineleyerek, “İdlib harekatı an meselesidir” demişti.