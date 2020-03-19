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Yaramazlara biraz batar!

İdlib’de iki asker hayatını kaybetti

Millii Savunma Bakanlığı, Suriye’nin İdlib kentinde iki Türk askerinin hayatını kaybettiğini, bir askerin yaralandığını duyurdu.

Fotoğraf: TSK

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

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“İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde (İGAB) görevli unsurlarımıza bölgedeki bazı radikal gruplar tarafından yapılan roketli saldırı sonucu iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır.

Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımız ile ateş altına alınmış ve misliyle karşılık verilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz.”

Suriye’deki iç savaşta Suriye hükümet güçlerini destekleyen Rusya ile muhalifleri destekleyen Türkiye, İdlib’de hız kazanan ve Türk ile Rus askerlerinin karşı karşıya gelme ihtimalini doğuran çatışmaların durdurulması için anlaşmıştı.

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