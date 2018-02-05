İdlib’de düşürülen uçak sonrası Rus pilotlara talimat: Alçaktan uçmayın

Rusya, savaş uçaklarının İdlib’de cihatçılar tarafından düşürülüp pilotun öldürülmesi sonra diğer pilotlarını uyardı.

SU-25 tipi Rus savaş uçağı, 3 Şubat’ta İdlib’de bombardıman sırasında omuzdan ateşlenen füzeyle düşürülmüştü. Uçaktan paraşütle atlayan pilot ise daha sonra öldürülmüştü.

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Izvestia gazetesinin haberine göre SU-25 uçaklarının bundan böyle güvenlikleri için 5 bin metrenin üzerindeki irtifalarda uçmaları için emir verildi.

Gazete bu emrin daha önceden beri yürürlükte olduğunu ancak bilinmeyen bir nedenle son dönemde SU-25’lerin daha alçaktan uçuşlar yapmaya başladıklarını yazdı.

Rus medyası, vurulan uçaktan atladıktan sonra yerde cihatçılarla girdiği silahlı çatışmada öldürülen pilot Binbaşı Roman Filipov’u ‘kahraman’ olarak anarak şeref madalyası verileceğini bildirdi.

Suriye ve Rus özel kuvvetlerinin, pilotun cenazesini bulmak ve menşeini öğrenebilmek için uçağı vuran füzenin parçalarını aramak amacıyla bölgede çalıştıkları öğrenildi.

Rus hükümeti sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilerle bugün yaptığı tele-konferansta uçağın vurulduğu silahın kimler tarafından sağlandığının henüz bilinmediğini ancak ‘bu tür füzelerin teröristlerin eline geçmesinin son derece kaygı verici olduğunu’ söyledi.