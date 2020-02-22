İdlib’de bir asker daha Suriye güçlerinin saldırısında hayatını kaybetti

İdlib’e takviye gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeline Suriye hükümet güçleri tarafından düzenlenen bombalı saldırıda tankçı sözleşmeli er Mecit Demir (25) hayatını kaybetti. Demir’in (25) acı haberi Gaziantep’teki ailesine ulaştı.

Fotoğraflar: DHA

İdlib’de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen TSK güçlerine, Suriye hükümet güçleri tarafından bombalı saldırı yapıldı. Saldırıda hayatını kaybeden tankçı sözleşmeli er Mecit Demir’in acı haberi, Gaziantep’teki Yeni Mahallesi’nde yaşayan ailesine askeri yetkililer ve sağlık ekiplerince verildi. Haberi alan aile yakınları ve komşular eve taziye ziyaretinde bulundu.

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Bekar olduğu öğrenilen ve 11 kardeşi olan Mecit Demir’in cenazesinin, Gaziantep’te düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

İdlib’de dün de, Suriye ordusunun hava saldırısı sonucunda iki asker hayatını kaybetmiş, beş asker de yaralanmıştı.

Gaziantep Valiliği’nin sosyal medya üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Demir’in hayatını kaybetmesi şu ifadelerle duyuruldu: “Suriye’nin İdlib bölgesinde rejim güçleri tarafından atılan bomba sonucu hemşehrimiz Tankçı Sözleşmeli Er Mecit Demir şehit olmuştur. Șehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.”

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Demir’in hayatını kaybetmesine ilişkin duyuru, Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından, Gaziantep Valiliği’nin açıklamasından yaklaşık 40 dakika sonra yapıldı. Bakanlığın açıklamasında, şöyle dendi:

“Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza, Rejim tarafından yapılan tank atışları sonucunda, kahraman bir silah arkadaşımız yaralanmış ve hastaneye sevk edildiği sırada maalesef şehit olmuştur.

Alçak saldırı sonrası bölgede tespit edilen 21 rejim hedefi derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş ve hedefler tahrip edilmiştir. Gelişmeler takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır.

Şehitlerimizin kanı hiçbir zaman yerde bırakılmamıştır, bundan sonra da bırakılmayacaktır! Hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.”