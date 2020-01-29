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Yaramazlara biraz batar!

İdlib yakınında Suriye sınırına askeri sevkiyat

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Suriye sınırındaki birliklere komando, mühimmat ve askeri araç sevkiyatları yapıldı.

Fotoğraf: DHA

Türkiye’nin çeşitli birliklerinden yola çıkan zırhlı personel taşıyıcılar ile mühimmat yüklü kamyonlar ve komandoları tayışan araçlardan oluşan iki konvoy, güvenlik önlemleri altında Hatay’ın Kırıkhan ilçesinden geçirilerek Suriye sınırındaki Reyhanlı ilçesine ulaştı. Mühimmat, askeri araçlar ve komandoların ihtiyaç duyulan birliklere dağıtılacağı belirtildi.

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Sevkiyat, Suriye hükümet güçlerinin ilerlediği İdlib yakınlarındaki sınır bölgesine yapıldı.

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