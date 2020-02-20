İdlib ve ‘corona’ lirayı baskılıyor; MB ve Fed ardından dolar yükselişte

Dolar/TL’de Suriye kaynaklı artan jeopolitik endişeler ve küresel ekonomik aktiviteye yeni tip corona virüsü salgınının etkisinin artabileceğine yönelik beklentilerle yukarı yönlü baskı sürüyor.

Fotoğraf: Reuters

Kur, Mayıs 2019’dan beri gün içinde görülen en yüksek seviye olan 6.10’a kadar yükseldi. Yükseliş Merkez Bankası’nın (MB) dün 50 baz puanlık faiz indirimi ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) tutanakları sonrası geldi.

Reklam

Dolar, perşembe günü Japon yeninde ani ve sert bir düşüş olmasıyla Asya’daki fonları kendisine çekti. Yendeki sert düşüş, yenin güvenli liman konumunu sorgulatırken, yerel varlıklara sahip yatırımcıları ise kaygılandırdı.

Dolar, yen karşısında son altı aydaki en büyük kazanımını elde ederken, avro ise 1.0798 dolar seviyesinde işlem gördü.

Virüs salgınının olumsuz etkileri

Salgın, küresel tedarik zincirlerini alt üst ederek Çin’deki işyerlerinde ve fabrika faaliyetlerinde büyük çaplı aksamaya neden oldu ve yetkilileri salgının büyümeye yönelik olumsuz etkisini hafifletmek için son haftalarda politika önlemleri almaya sevk etti. Çin, politika faizi olan borç verme faiz oranını (LPR) düşürdü.

Reklam

Fed’in 28-29 Ocak tarihlerinde yaptığı toplantının dün yayınlanan tutanakları Fed yetkililerinin salgınının neden olduğu yeni riskleri kabul etseler de, bu yıl faiz oranlarını sabit tutabilme kabiliyetleri konusunda temkinli bir şekilde iyimser yaklaşım gösterdiler.

‘Suriye meselesi baskı unsuru olmaya devam ediyor’

Jeopolitik gelişmelerde Suriye’ye yönelik endişeler de piyasada takip edilen konulardan biri ve baskı unsuru olmayı sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün TBMM’deki konuşmasında Suriye’ye yönelik önceki operasyonların hemen öncesinde de söylediği ‘bir gece ansızın gelebiliriz’ ifadesini İdlib için de tekrarladı.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi şunları söyledi: “Lirayı baskılayan birkaç ana unsur söyleyebiliriz. Küresel nedenler arasında dolardaki kuvvetli seyir oldukça önemli. Dolar avro ve tüm gelişen ekonomilere karşı bir süredir aralıksız değer kazanıyor. Fed tutanaklarının yeni bir faiz indirimini değerlendirmeye kısa vadede alacak gibi görünmemesi de lira negatif. Öte yandan (yeni tip) corona virüsü salgınının ekonomik etkisi ve yen gibi normalde güvenli liman olan bir para birimini bile virüse yakınlık nedeniyle baskılayabilmiş olması da lira negatif.”

Bankacı diğer etkileri ise MB’nin faiz kararları sonrası gelişen ekonomiler arasında ‘en iyilerden’ ‘ortalamalara‘ kadar gerileyen beklenen enflasyona göre hesaplanan liranın reel getirisini ve artan jeopolitik endişeleri gösterdi.

‘İndirimlerin bittiğine dair ima yok’

Lirada kamunun son dönemde artan döviz arzı kurdaki yükselişleri sınırlayan, yerel yatırımcıların döviz alımları ise yükselişleri tetikleyen etken olmaya da devam ediyor.

MB enflasyondaki seyrin yüzde 8.2 seviyesindeki yıl sonu tahminiyle büyük ölçüde uyumlu olduğunu belirterek politika faizini ‘daha ölçülü’ sözleriyle nitelendirdiği 50 baz puan indirimle yüzde 10.75 seviyesine çekerken, bankacılar metinde indirimlerin sona erdiğine dair bir ima olmadığını ifade ediyorlar.

Bu gelişmelerle dolar/TL dokuz ayın gün içi zirvelerinde baskı altında kalmayı sürdürüyor. Kur saat 09:12’de 6.0890/6.0895 seviyesinde işlem gördü. Aynı saatte sepet bazında lira 6.3316/6.3323, avro/TL ise 6.5734/6.5751 seviyesinde bulunuyor.

‘Bankacılık kanunu ve İş Bankası’na ilişkin olası düzenleme takip ediliyor’

Hafta boyunca izlenecek diğer gelişmeler arasında TBMM Genel Kurul’da görüşmeleri devam eden bankacılık kanununda değişiklik öngören kanun teklifi de yer alıyor. Teklifin bugün yasalaşması bekleniyor.

Öte yandan Erdoğan’ın kısa sürede sürecin tamamlanacağına yönelik açıklamaları ardından İş Bankası’nın hisse devrini öngören bir düzenlemenin TBMM’ye gelip gelmeyeceği de piyasalarda takip ediliyor.