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İdlib: Suriye ordusu topçu ateşine başladı, muhalifler bir köprüyü havaya uçurdu

 

Suriye rejim güçlerinin cihatçıların elindeki İdlib’i topçu ateşiyle vurmaya başladığı bildirildi.

Arşiv fotoğraf: Reuters

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin (SOHR) iddiasını Reuters aktardı. SOHR ayrıca muhaliflerin harekata hazırlandığı sırada, İdlib’e füzeler düştüğünü ileri sürdü. Muhaliflerin de ordunun taarruza başlama ihtimaline karşılık  bir köprüyü havaya uçurduğu belirtildi.

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Star gazetesi ise rejim güçlerinin İdlib kırsalındaki, Kirbet, El Ghab, Havaş, El Nakus ve Hiş köylerini top atışıyla bombaladığını, orduya ait tankların Morek’e doğru ilerleyerek kasabayı bombalaladığını aktardı.

Rusya, İdlib’e yönelik 22 gündür ara verdiği hava saldırılarına dün tekrar başlamıştı. Suriye ise söz konusu harekata topçu desteğiyle katılmıştı.

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İran, Rusya ve Türkiye, 7 Eylül’de İran’ın başkenti Tahran’da Suriye için üçlü bir zirve düzenleyecek. Zirvede İdlib ve Suriye’de Tahrir el Şam gibi radikal gruplarla nasıl mücadele edileceği konusunun ele alınacağı tahmin ediliyor.

Suriye medyası İdlib’e yönelik nihai operasyonun 10 Eylül’de başlayacağını yazıyor.

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