İdlib sonrası sert düşüşle açılan borsada ‘devre kesiciler’ uygulamaya girdi

Türkiye hisse senetleri piyasası, İdlib’de Türk askerlerine yapılan saldırı ve ardından artan tansiyonla birlikte bu sabah yüzde 10 düşüşle açılırken, sürekli işleme ara veren ‘devre kesiciler’ uygulamaya girdi.

Fotoğraf: Reuters

Açılış sonrası endekste bir miktar toparlanma gözlenirken, işlemciler, bugün için getirilen açığa satış yasağının da gün içinde düşüşü sınırlayıcı etki yapacağına işaret ediyor.

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Suriye’nin İdlib bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yapılan hava saldırısı sonucu 33 asker hayatını kaybetmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, topçu ateşine uğrayan Türk askerlerinin o alanda olmaması gerektiğini, Türk makamların askerlerin yeri konusunda önceden Moskova’ya bilgi vermediğini açıklamıştı.

Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul hisse senedi piyasasında açığa satış işlemlerinin bugün için yasaklandığını duyurmuştu.

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Açığa satış, bir işlemcinin aslında sahip olmadığı hisse senedi hakkında, hisse değerinde düşüş beklentisiyle satış işlemi yapmasına deniyor.

BIST-100 endeksi ilk işlemlerde yüzde 10, bankacılık endeksi ise yüzde 12 üzeri düşüşle açıldı.

Reuters ajansına konuşan bir işlemci şöyle dedi: “İdlib’de Türk askerlerine yapılan üzücü saldırı ve Türkiye’nin Rusya ile karşı karşıya kalması endişeleriyle endeks açılışında panik olup satan çok sayıda yatırımcı var. Alıcı yok, panik olan çok. Alıcılar fiyatlamaları görmek istiyor. O nedenle açılışta alıcısızlık nedeniyle çok sert düşüşle başladık.”

İşlemci şöyle devam etti: “Fakat hemen sonrasında o dip seviyelerden alımlar gelmeye başladı. Açığa satış yasağının da gün içinde faydası olacaktır.”

BIST-100 endeksi saat 11:00’da yüzde 6.1 düşüşle 103 bin 612 puanda seyrederken, bankacılık endeksi de yüzde 7.4 kayıpta.

Jeopolitik endişelerle lirada da değer kaybı sürerken, dolar/TL 6.25 ile Eylül 2018’den beri en yüksek gün içi seviyelerde işlem görüyor.