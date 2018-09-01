İdlib savaşı yaklaşırken: Erdoğan, Esad’ın hedefindeki HTŞ’yi terör listesine aldı

Türkiye, Suriye ordusu ve Rusya’nın operasyona hazırlandığı İdlib vilayetinin büyük bölümünü elinde tutan Heyet Tahrir El Şam (HTŞ) örgütünü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararıyla terör listesine aldı.

Türkiye’nin terör örgütü olarak kabul ettiği El Kaide’nin Suriye kolu El Nusra kendini feshetmiş, örgütün kadroları Şam yönetimine karşı savaşan başka milis gruplarla birleşerek Heyet Tahrir El Şam adlı çatı oluşumu kurmuştu. Örgüt Esad karşıtı örgütlerin mevzilendiği son vilayet olan İdlib’in yaklaşık yüzde 60’ını kontrol ediyor.

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Rusya ve Suriye, Türkiye sınırındaki İdlib operasyonun bir numaralı hedefi olarak Heyet Tahrir El Şam’ı gösteriyor. Türkiye teröristlerin sivillerden ayrılması noktasında hassas olunması yönünde operasyona yönelik çekincelerini bildirirken son olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 30 Ağustos resepsiyonunda “İdlib’de yeni bir Halep faciası yaşanmaması için Ruslar ve İranlılarla ortak çalışmalar yürütüyoruz” demişti.

Erdoğan’ın işbirliğine ilişkin sözlerinin ardından, 31 Ağustos tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan ‘Cumhurbaşkanlığı kararı’ ile terör örgütleri listesinde El Nusra’nın güncellenmiş adı olarak Heyet Tahrir El Şam da eklendi.