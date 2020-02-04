Diken

Yaramazlara biraz batar!

İdlib saldırısının ardından ilk Erdoğan-Putin görüşmesi: Barış çabalarına darbe vurdu

İdlib’de Suriye hükümet güçlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına saldırısı ve beşi asker sekiz kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki ilk telefon görüşmesinin yapıldığı bildiriliyor.

Erdoğan görüşmede, ‘İdlib’de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye sevk edilen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına Esad rejimi tarafından düzenlenen saldırının, Suriye’de barış için yürütülen ortak çabalara darbe vurduğunu’ ifade ederek, ‘Türkiye’nin benzer saldırılara karşı meşru müdafaa hakkını en sert şekilde kullanmaya devam edeceğini’ belirtti. Görüşmede, Suriye ve Libya’daki diğer gelişmeler ile ikili ilişkiler de ele alındı.

Reklam

Rusya’dan ise görüşme ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Çavuşoğlu: İdlib’de Rusya’ya önemli görevler düşüyor

BM: İdlib’de Türkiye-Suriye çatışmasından endişeliyiz

Erdoğan: Suriye’de rejimin saldırısında beş asker ve üç sivil şehit oldu

Akar: Rusya’ya dün iki kere bilgi verildi; 76 Suriye askeri etkisiz hale getirildi

Rusya: İdlib’de Suriye ordusunun mevzilerine saldırı tespit edilmedi

Kremlin sözcüsü: Gerekirse Putin-Erdoğan görüşmesi ayarlanabilir

Erdoğan’dan İdlib açıklaması: Operasyonlarımızı sürdürmekte kararlıyız

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Askerimizin kanı yerde kalmayacak

İdlib’de TSK unsurlarına Suriye ordusu ateş açtı, dört asker hayatını kaybetti

SON HABERLER

Davutoğlu: Çok sayıda AKP’li yetkili beni tebrik etti

Gelecek Partisi Genel Başkanı ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu, ‘manifesto’ yayınladıktan sonra şu an aktif görevde olan çok sayıda AKP’li üst düzey yetkilinin “Biz bunları söylemek isteyip söyleyemiyorduk” diyerek kendisini tebrik ettiğini belirtti.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...