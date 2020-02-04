İdlib saldırısının ardından ilk Erdoğan-Putin görüşmesi: Barış çabalarına darbe vurdu

İdlib’de Suriye hükümet güçlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına saldırısı ve beşi asker sekiz kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki ilk telefon görüşmesinin yapıldığı bildiriliyor.

Erdoğan görüşmede, ‘İdlib’de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye sevk edilen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına Esad rejimi tarafından düzenlenen saldırının, Suriye’de barış için yürütülen ortak çabalara darbe vurduğunu’ ifade ederek, ‘Türkiye’nin benzer saldırılara karşı meşru müdafaa hakkını en sert şekilde kullanmaya devam edeceğini’ belirtti. Görüşmede, Suriye ve Libya’daki diğer gelişmeler ile ikili ilişkiler de ele alındı.

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Rusya’dan ise görüşme ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.