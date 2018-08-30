İdlib operasyonuna ‘saatler kaldı’: BM’den ‘kimyasal savaş’ uyarısı

İddialara göre İdlib’e askeri operasyon gerçekleşmek üzere. Birleşmiş Milletler ise olası bir askeri operasyonun ‘kimyasal savaş’a dönüşebileceğine işaret etti.

Euronews, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura’nın İdlib’e yapılacak olası askeri operasyonunun ‘kimyasal savaş’a yol açabileceği uyarısında bulunduğunu aktardı. İdlib’te 10 bin silahlı militanın olduğuna işaret eden Mistura kente yönelik bir operasyona kalkışmak yerine insani koridorların açılmasına öncelik verilmesi gerektiğini söyledi. Mistura, böylesi bir askeri operasyonun, kentteki farklı grupları kimyasal silah kullanmaya itebileceği uyarısında bulundu.

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“Operasyona saatler kaldı”

Öte yandan Reuters’a konuşan Suriye yönetimine yakın bir yetkili, harekâtın ilk etapta İdlib merkezine girmeden vilayetin güney ve batı taraflarındaki muhalif mevzilere yönelik olacağını söyledi. Operasyonun zamanına dair bilgi vermeyen kaynak, “İlk aşamanın son dokunuşları önümüzdeki saatlerde tamamlanacak” diye konuştu. Yetkili ayrıca harekât öncesi Rusya, Türkiye ve İran arasında müzakerelerin devam ettiğini aktardı.

Associated Press haber ajansının Rus medyasına dayandırdığı haberine göre, son üç haftada katılan yeni unsurlarla birlikte Rusya’nın Akdeniz’deki donanma unsurları 15’e ulaştı.

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Suriye: İdlib’te sonuna kadar gideceğiz

Fransız Le Figaro gazetesi geçen hafta, Türkiye’nin üç milyon kişiye ulaşabilecek göçmen dalgasını önlemek ve terk edilecek alana Kürt silahlı güçlerin yerleşmesini engellemek için operasyona karşı çıktığını aktarmıştı. Bugün’de Moskova’da temaslarda bulunan Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim Rus mevkidaşı Lavrov ile yaptığı görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, “İdlib’te sonuna kadar gideceğiz, hedef El Nusra militanları” dedi.