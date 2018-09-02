İdlib operasyonu için stratejist yorumları: Avantaj Rusya’da, ABD durdurmaz

Uluslararası strateji uzmanları, Suriye ordusunun Türkiye sınırındaki İdlib vilayetini almak için Rusya desteğinde başlamaya hazırlandığı harekatı ABD’nin durdurmaktan uzak olduğu yorumunu yapıyor.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre, AFP’ye konuşan Washington merkezli düşünce kuruluşu Hudson Enstitüsü’nden araştırmacı Jonas Parello-Plesner, “ABD’nin sözlü uyarı ateşleri işe yaramıyor çünkü Washington’un yaklaşımı Suriye’de sahadaki gerçeklerle örtüşmüyor. Esad karada İran’ın havada ise Rusya’nın desteğini alarak ilerlemeye devam ediyor. ABD ise umutlarını Birleşmiş Milletler destekli sönük Cenevre barış sürecine bağlamış durumda” yorumunu yaptı.

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Rusya, İdlib’deki Esad muhalifi grupların harekatı durdurmak için kimyasal saldırı yapılmış gibi bir sabotaja hazırlandığını iddia etmesi de ayrı bir tartışma konusu.

Plasner bu konuda de şöyle konuştu: “Yeni bir kimyasal silah saldırısı durumunda Batılı güçler Nisan ayındaki gibi sınırlı bir hava operasyonu başlatabilir. Ancak bu gelişme de ABD’nin Suriye’de askeri angajmandan kaçınan tavrında bir değişiklik anlamına gelmez.”

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‘Avantaj, Rusya ve Suriye’de’

Atlantic Council araştırmacısı Faysal Itani ise ABD’nin İdlib harekâtına çok fazla direnmeyeceğini öngörüyor ve “Suriye’nin güneyinde, Şam çevrelerinde, Halep’te düzenlenen harekâtlara karşı çıkmayan ABD’nin İdlib’e karşı çıkmasını gerektirecek bir neden yok” derken Rusya’nın da bu yaklaşımın farkında olduğunu da vurguladı.

Itani, askeri operasyonların ardından Washington’un müzakerelerle çıkarlarını gözetmeye çalışacağını ancak şu anda askeri gelişmelerin ışığında avantajın Suriye ordusu ve Rusya’nın elinde olduğunu ifade ediyor.