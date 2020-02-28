İdlib için ‘ek görüşme’: Rus heyetine ‘Suriye hükümeti Soçi’ye çekilmeli’ dendi

Dün sona erdiği açıklanan Türkiye ve Rusya heyetleri arasındaki ‘İdlib görüşmeleri’, bugün 33 Türk askerin hayatını kaybettiği hava saldırısı sonrası yeniden yapıldı. Ek görüşme talebinin Rus tarafından geldiği belirtildi. Görüşme sonunda Suriye hükümetinin ‘Soçi Mutabakatı’ sınırlarına çekilmesi gerektiğinin vurgulandığı açıklandı.

Fotoğraflar: DHA

Rusya’dan gelen heyet, Dışişleri Bakanlığı’nda Türk heyet ile bir kez daha bir araya geldi.

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Rusya Devlet Başkanı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev başkanlığındaki Rus heyet, önceki gün İdlib konusunda üçüncü tur görüşmeleri kapsamında Ankara’ya gelmişti. Dışişleri, askeri ve istihbarat mensuplarından oluşan heyet, Türk heyet ile ilk görüşmeyi aynı gün, ikinci görüşmeyi de dün Dışişleri Bakanlığı’nda yapmıştı. Rus heyet, İdlib’de dün 33 Türk askerinin hayatını kaybettiği hava saldırısının ardından bugün Dışişleri Bakanlığı’nda, Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyet ile yeniden bir araya geldi. Görüşme sırasında bakanlık önünde ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan iki saate yakın süren görüşmeye ilişkin, şu açıklama yapıldı: “Bugünkü görüşme Rus tarafından gelen talep üzerine gerçekleştirildi. Rus tarafına derhal sürdürülebilir bir ateşkes ilan edilmesi, gerginliğin azaltılması ve rejimin Soçi Mutabakatı sınırlarına çekilmesi gereği vurgulandı.”

Genelkurmay Başkanı Güler, ABD genelkurmay başkanı ile görüştü

Öte yandan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile telefonda görüştü. Genelkurmay Başkanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, görüşmeye ilişkin şöyle dendi: “Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede güncel konular ele alınmıştır.”