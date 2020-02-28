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Yaramazlara biraz batar!

İdlib için ‘ek görüşme’: Rus heyetine ‘Suriye hükümeti Soçi’ye çekilmeli’ dendi

Dün sona erdiği açıklanan Türkiye ve Rusya heyetleri arasındaki ‘İdlib görüşmeleri’, bugün 33 Türk askerin hayatını kaybettiği hava saldırısı sonrası yeniden yapıldı. Ek görüşme talebinin Rus tarafından geldiği belirtildi. Görüşme sonunda Suriye hükümetinin ‘Soçi Mutabakatı’ sınırlarına çekilmesi gerektiğinin vurgulandığı açıklandı.

Fotoğraflar: DHA

Rusya’dan gelen heyet, Dışişleri Bakanlığı’nda Türk heyet ile bir kez daha bir araya geldi.

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Rusya Devlet Başkanı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev başkanlığındaki Rus heyet, önceki gün İdlib konusunda üçüncü tur görüşmeleri kapsamında Ankara’ya gelmişti. Dışişleri, askeri ve istihbarat mensuplarından oluşan heyet, Türk heyet ile ilk görüşmeyi aynı gün, ikinci görüşmeyi de dün Dışişleri Bakanlığı’nda yapmıştı. Rus heyet, İdlib’de dün 33 Türk askerinin hayatını kaybettiği hava saldırısının ardından bugün Dışişleri Bakanlığı’nda, Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyet ile yeniden bir araya geldi. Görüşme sırasında bakanlık önünde ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan iki saate yakın süren görüşmeye ilişkin, şu açıklama yapıldı: “Bugünkü görüşme Rus tarafından gelen talep üzerine gerçekleştirildi. Rus tarafına derhal sürdürülebilir bir ateşkes ilan edilmesi, gerginliğin azaltılması ve rejimin Soçi Mutabakatı sınırlarına çekilmesi gereği vurgulandı.”

Genelkurmay Başkanı Güler, ABD genelkurmay başkanı ile görüştü

Öte yandan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile telefonda görüştü. Genelkurmay Başkanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, görüşmeye ilişkin şöyle dendi: “Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede güncel konular ele alınmıştır.”

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Rusya heyetiyle İdlib görüşmeleri bitti: Kitlesel göç engellenmeli

Rusya heyeti İdlib görüşmeleri için Ankara’da: Yarın devam edecek

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Kalın, İdlib görüşmesindeki Rus heyetinden ‘Saldırıların derhal durdurulmasını’ istedi

Rusya heyeti ile ‘kapalı kapılar ardında’ İdlib görüşmesi

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Washington Examiner: Suçlanacak biri varsa o da Erdoğan

ABD’de yayın yapan haftalık dergi ve haber sitesi Washington Examiner’da, İdlib’de, Türk askerine yönelik saldırıyla ilgili yayınlanan yazıda ‘suçlanacak biri varsa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olduğu’ savunularak, “Putin’le stratejik bir ortaklık kurabileceğine dair hayali bir inançla son üç yılını Rus devlet başkanına yağ çekmekle geçirdi” ifadelerini kullandı.

New York Times: Trump, tarafını seçmek zorunda kalabilir

ABD’nin saygın gazetelerinden New York Times, İdlib’de Türk askerine yönelik saldırıyla ilgili Lara Jakes ve Michael Crowley imzalı bir köşe yazısı yayınladı. Yazıda, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Türkiye ve Rusya’nın liderlerini -Suriye ve Libya’daki iç savaşlarda karşı karşıya gelen iki yabancı güçlü adamı- karşısına almaktan uzun zamandır çekindiği, ancak İdlib’deki hava saldırısı sonrasında tarafını seçmek zorunda kalabileceği vurgulandı.

Bulgaristan, Türkiye sınırında güvenliğini artırdı

Bulgaristan, Türkiye’de bulunan sığınmacıların hareketlenmesi üzerine sınır güvenliğini sıkılaştırdı. Savunma bakanı, sığınmacıların sınırı geçmesini engellemek için Türkiye sınırına bin asker ve askeri ekipman göndermeye hazır olduklarını söyledi.

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