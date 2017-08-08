İdil Dere’nin annesi: Hafriyat terörünün evinize girmesini mi bekliyorsunuz?

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İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki Yoğurtçu Parkı’nda geçen yıl bir hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybeden Şule İdil Dere’nin annesi Nesrin Aslan, Kuzey Ormanları Savunması’nın basın toplantısında konuştu.

‘Devlet aleni suçu örtbas ediyor’

Bianet’in aktardığına göre hafriyat kamyonlarının neden olduğu ölümlere ve sorunlara dikkat çekmek için yapılan toplantıda konuşan Aslan, Dere’nin ardından yürüttüğü dava süreciyle ilgili bilgi verdi: “Bu ülkede devlet güvencesi diye bir şey yok. Bu olay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) sorumluluğundadır. Ortadaki suçu herkes biliyor. Bizim davamızda bilirkişi raporlarıyla belediyenin yedi üst düzey yöneticisi sorumlu bulundu.”

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Kamu görevlisi olmaları sebebiyle yedi üst düzey sorumlunun yargılanabilmeleri için başka bir kamu görevlisi olan validen onay almaları gerektiğini aktaran Aslan, “Ben nereyi ne kadar düzeltsem de karşımızdaki zihniyet bu. Bu kadar aleni bir suçu devlet bütün gücü ve kurumlarıyla örtbas ediyor” dedi.

‘Bu şehri bu hale getirirken 30 kişiyi öldürdük diye geçsinler tarihe’

Aslan şöyle devam etti: “İdari mahkeme kararı da valiliğin kararını onayladı ve bu insanların hepsi serbest. Ama ben bıkmayacağım. Herkese soruyorum; sesinizi çıkarmak için hafriyat terörünün evinize girmesini mi bekliyorsunuz? Bu kamyon benim evimin içine girdi. Pusette uyuduğu yerde, bebek uyutulan yerde öldürüldü benim kızım. İBB’nin kent yaşamı hakkında zerre kadar bilgisi olsaydı, pakta cinayet işlenmezdi. İBB’nin en üst düzey sorumlusu kimse benim kızımın katili odur.”

Büyük beklentileri olmadığını ve İstanbul’da herkesin tesadüfen yaşadığını belirten Aslan, “Ancak ‘bu şehri bu hale getirirken biz 30 kişiyi de öldürdük’ diye geçsinler tarihe. Benim kızım kucağıma öyle bir şey bıraktı ki ölene kadar bu işin peşini bırakmayacağım” dedi.

Ne olmuştu?

İstanbul Üniversitesi (İÜ) İktisat Fakültesi öğrencisi 23 yaşındaki Şule İdil Dere, 12 Mayıs 2016’da parkta yürüdüğü sırada yaya-bisiklet yolunda çalışma yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait bir hafriyat kamyonunun ezmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

Şoför M.K., Dere’nin cenazesi henüz defnedilmemişken, yalnızca bir gün sonra, 13 Mayıs 2016’da serbest bırakılmıştı.

Kurbağalıdere ıslah çalışmaları, İBB’ye bağlı Deniz Hizmetleri Müdürlüğü ve İstaç İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılıyordu.