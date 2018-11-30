idefix seçti: 2018’in en iyi 50 romanı

Online kitap satış platformu idefix, ‘2018’in en iyi 50 romanı’nı seçti.

Yayın dünyasının önde gelen pek çok editör, eleştirmen ve yazarın oylamasıyla belirlenen listenin ilk sırasında ABD’li yazar David Grossman’ın geçen yıl Uluslararası Man Booker Ödülü’nü kazanan kitabı ‘Bir At Bara Girmiş’ yer aldı.

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İlk 10’daki kitaplar şöyle:

‘Bir At Bara Girmiş’ – David Grossman

‘Mahcubiyet ve Haysiyet’ – Dag Solstad

‘Bildiğimiz Dünyanın Sonu’ – Erlend Loe

‘Sürüklenme’ – Latife Tekin

‘Âşıklar Delidir ya da Yazı Tura’ – Ayfer Tunç

‘Yapraklar Evi’ – Mark Z. Danielewski

‘Labirent’ – Burhan Sönmez

‘Acı Bir Başlangıç Bu’ – Javier Marias

‘Saflık’ – Jonathan Franzen

‘Kanını Satan Adam’ – Yu Hua

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Çeviri kitaplar ön planda

Her sene yapılan listede bu yıl çeviri kitapların ağırlığı ön planda. İlk 10’da sadece üç telif kitap bulunuyor. Listedeki 50 romanın 14’ü telif, 36’sı ise çeviri. Son iki yılda ise telif kitaplar ön plandaydı.

Listede dikkat çeken kitaplar arasında Japon yazar Haruki Murakami’nin son romanı ‘Kumandanı Öldürmek,’ İsviçreli yazar Peter Stamm’in modern sevgiyi anlattığı romanı ‘Yedi Yıl,’ Cem Akaş’ın ‘Y’ romanı, ABD’li yazar Zadie Smith’in son romanı ‘Dans Zamanı,’ Burhan Sönmez’in ‘Labirent‘ romanı, Norveçli yazar Karl Ove Knausgaard’ın ‘Bahar Yağmurları‘ romanı yer alıyor.

Kim seçti?

Kitapları seçen 29 kişi ise şöyle: Anıl Mert Özsoy, Arzu Erol, Asuman Kafaoğlu Büke, Barbaros Altuğ, Behlül Dündar, Burcu Bayer, Can Semercioğlu, Cem Pekdoğru, Ece Çavuşlu, Erkal Ünal, Esin Hamamcı, Fatih Altuğ, Hakan Bıçakcı, Halil Türkden, İpek Bozkaya, Kahraman Çayırlı, Kıvanç Koçak, Lal Laleş, Mehmet Fatih Uslu, Mehmet Ak, Mert Tanaydın, Metin Celal, Nurduran Duman, Rasim Emirosmanoğlu, Selin Gürel, Volkan Çelebi, Yankı Enki, Yılmaz Şener ve Zeynep Uysal.

Listenin tamamı idefix’te.