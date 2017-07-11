Washington Post, ‘Adalet Yürüyüşü’nü görmezden gelen Tillerson’a çattı

ABD’nin köklü gazetelerinden Washington Post, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın darbe girişimine karşı direnen yurttaşlara saygısını dile getirirken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a karşı çıkanların cesaretinden söz etmemesini eleştirdi.

Dün yayınlanan ‘Tillerson’ın demokratik ideallere ihaneti’ başyazıda Tillerson’ın yurttaşlardan “Darbecilere karşı ayağa kalkan ve demokrasilerini savunan cesur erkek ve kadınlar” diye söz ettiğini hatırlatan gazete, “Bunu söylemekte haklıydı. Ne yazık ki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın darbe girişiminden bu yana muhaliflere ve bağımsız medyaya yönelik sert tasfiyesine karşı ayağa kalkan cesur erkek ve kadınları selamlamadı” ifadelerini kullandı.

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‘ABD ideallerini bir kenara bırakmamalı’

Türkiye’nin giderek daha baskıcı hale gelen ve seküler liberalizme karşı hasmane tavrın yoğunlaştığı bir ülke olduğu kaydedilen yazıda, ülkenin durumu ‘karmaşık’ diye nitelenirken, “Ama karmaşıklıklar, ABD’nin ideallerini bir kenara bırakmasını zorunlu ya da çıkarı için önemli bir hale getirmiyor” dendi.

‘Tillerson’ın sessizliği cesaret kırıcıydı’

Washington Post, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla beraber ‘Adalet Yürüyüşü’nde yüzlerce kilometre yürüyen yurttaşlar için “Onlar da cesur erkek ve kadınlar” derken, demokratik zihne sahip Türkiyelilere destek vermedeki başarısızlığın ABD’nin uzun vadeli çıkarına olmadığını yazdı.

Gazete şu ifadeleri kullandı: “Üç haftalık yürüyüşe katılan göstericiler, Erdoğan’a politikalarının onaylanmayacağını göstermek amacıyla güvenlik ve özgürlüklerini riske attı. Buna mukabil Tillerson’ın cesaret kırıcı sessizliği, Ankara’ya muhaliflere karşı aşikar saldırının uluslararası arenada hiçbir karşılığının olamadığını söylüyor.”