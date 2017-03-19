İddianameden: Yüzbaşı, askerlere ‘Üstlerine sıkın’ diye SMS atmış

Darbe girişimi sırasında Fenerbahçe Orduevi’nin basılmasına ilişkin hazırlanan iddianamede bir yüzbaşının emrindeki askerlere SMS’le yurttaşlar için “Üstlerine sıkın” talimatı verdiği belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Hikmet Pak ve Bülent Başer tarafından hazırlanan 193 sayfalık iddianamede orduevini kontrol altına alma görevinin üsteğmen Kayhan Kokmaz’a verildiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı: “Çeşitli nedenlerle başka illerden İstanbul iline gelen rütbeli askeri personellerin genellikle burada konakladıkları, olay gecesi darbe karşıtı tavır ve davranış göstermeleri muhtemel bir kısım askeri personelin orduevinde bulunabileceklerinin öngörüldüğü, Fenerbahçe Orduevinin kontrol altına alınarak, geçici olarak burada kalan rütbeli askeri personellerin başka rütbeli asker kişilerle irtibatlarının kesilmesinin ve hareket kabiliyetlerinin tamamen ortadan kaldırılmasının amaçlandığı tespit edilmiştir.”
İdddianamede yüzbaşı Mehmet Karabekir’in Kayhan Korkmaz’a “Kayhan mühimmat takviye,” “HK ve G3,” “Benim konum” ve “Üstlerine sık” diye mesajlar gönderdiği de belirtildi.
İddianamede 40 şüpheli hakkında ‘Türkiye Cuhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmaını engellemeye teşebbüs,’ ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ ve ‘Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ortada kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs,’ suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
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