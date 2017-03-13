İddianameden: Yurttaşlara ateş eden yüzbaşı, ‘Boşa sıkmayın’ demiş

Darbe girişiminde Türk Telekom binasının işgal edilmesine ilişkin hazırlanan iddianamede, şüpheli bir er, bir komutanın “Boşa sıkmayın, sadece hedefe ateş edin” diye talimat verdiğini söyledi.

İddianamede yer alan ifadelere göre binanın güvenlik görevlisi Burhan Ahmet Karabudak, binayı işgal eden askerlerin silahlarını topladıktan sonra kendilerini binaya soktuklarını, sabaha kadar burada kaldıklarını belirterek, bir komutanın askerlere “Boşa sıkmayın, sadece hedefe ateş edin” diye talimat verdiğini söyledi.

‘Yüzbaşı yurttaşlara ateş etti’

Şüpheli er Mehmet Uysal da ifadesinde yüzbaşı Mehmet Karabekir’in “Ne oluyor?” diye yaklaşan yurttaşları ateş ederek öldürdüğünü söyleyerek, “Benim gördüğüm kadarıyla ‘Allahu ekber’ deyip üzerimize gelen bir vatandaşı vurdu, yan tarafta bir vatandaşı vurdu, bir de yukarıda toplanan kişilerin üzerine ateş etti, yine arabanın içerisindeki bir vatandaşı öldürdü, bize ateş emri verdi” dedi.

‘Mermiyi boşa kullanmayın’ dedi’

Uysal, Karabekir’in askerlere verdiği emrleri de şöyle anlattı: “Mermiyi boşa kullanmayın, havaya ateş etmeyin, üzerlerine ateş edin, ikazınıza uymayan kişileri öldürün’ diyordu. Benim yanımda birkaç arkadaşımı tehdit etti, ateş etmemizi istedi. Ben bütün bu olan olaylar karşısında üzerimize vatandaş gelmesin diye Mehmet Karabekir’in tehdidiyle üç kez havaya silah sıkmak zorunda kaldım. Bizim komutanımız olmadığı halde yüzbaşı olması nedeniyle bize hükmetti.”

559’ar yıla kadar hapis talebi

İddianamede yer alan 41 şüpheli hakkında ‘bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak için kasten öldürmeye teşebbüs,’ ‘kamu malına zarar verme,’ ‘mala zarar verme,’ ‘kamu kurumları arasındaki haberleşmeyi hukuka aykırı olarak engellemeye teşebbüs,’ ‘kişiyi cebir, tehdit kullanarak, silahla, birden fazla kişi ile birlikte, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, zincirleme olarak özgürlüğünden yoksun kılmak’ ve ‘silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ suçlarından 331 yıldan 559’ar yıla kadar hapis istendi.

Başsavcılıkça onaylanan iddianame İstanbul 27’nci Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.