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İddianameden: Yarbay, ‘Vurun, kırın, gerekirse tanklarla ezin’ diye emir vermiş

 

Darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında eski 2’nci Tank Tabur komutanı yarbay Nihat Uçan’ın, halka ateş açma emri verdiği belirtildi.

Fotoğraf: Reuters

Kars başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada 17 rütbeli asker hakkında açılan davanın iddianamesinde bazı askerlerin, Uçan’ın darbe girişimini öğrendikten sonra kışlaya dönmek isteyen tankları engellemesi yüzünden kışlaya giremediklerini söylediği yer aldı.

‘Geri gidin, yargılanacaksınız’

Uçan’ın kışlaya dönmek isteyen tanklardaki askerlere “Geri gidin, yargılanacaksınız,” “Vatan hainisiniz,” “Kimliklerinizi verin” dediği aktarılan iddianamede, bazı askerlerin kentteki görev yerlerine döndüğü, kışlaya alınmayan bazı tanklardaki askerlerin de kışla önünde beklediği anlatıldı.

‘Önüne geleni ezip gezeceksin’

Uçan’ın geri dönme emri verdiği tanklardaki askerlere “Vurun, kırın, gerekirse tanklarla ezin,” “Olaya kaza süsü verin” diye emir verdiği de iddianamede yer aldı.

İddianamede M.D. isimli bir askerin, Uçan’ın, “Telsizi eline al ve 41-42-43 kodlu frekanslardan anons edeceksin ve hedef gözetmeksizin atış serbest sivil ya da resmi gözetmeksizin önüne geleni ezip geçeceksin, biz bu olaya kaza süsü vereceğiz” diye anons yapma emri verdiğini söylemesi de yer buldu.

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