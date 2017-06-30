İddianameden: TEM başkanını vuran albay, ‘Acımayın, konuşanın kafasına sıkın’ demiş

Darbe girişimi esnasında Jandarma Genel Komutanlığı’nda olup bitenlere ilişkin iddianamede, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele daire başkanını vuran albayın, “Konuşan olursa kafasına sıkın” dediği belirtildi.

Hürriyet’ten Nurettin Kurt’un haberine göre 244 şüphelinin yer aldığı ve mahkemeye gönderilen iddianamede, 15 Temmuz akşamı saat 21.00’den itibaren özel araçlar ve sivil plakalı minibüslerin Beştepe’deki komutanlık binasına geldiği belirtildi.

İddianamede darbe girişimi gecesi Genelkurmay Başkanlığı önünde silah seslerini duyan Emniyet Müdürü Turgut Arslan’ın Jandarma Harekât Başkanı Tümgeneral Arif Çetin’i arayıp bilgi alarak Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan’ın koruması Hasan Gülhan’la beraber rehin alındığı anlatıldı.

Elleri kelepçelenen Arslan ve korumasının 00.39’da ikinci kattaki toplantı salonuna getirildiği ve eski kurmay albay Erkan Öktem’in, emrindeki diğer subaylara, “Kendi aralarında konuşmalarına izin vermeyin. Hiç acımayın, burada konuşan olursa kafasına sıkın, tetiğe basmakta tereddüt yok” talimatı verdiği kaydedildi.

İddianameye göre Öktem, karargahın arka bölümündeki bir kulübeye götürdüğü Arslan ve Gülhan’ın başlarına silahla ateş etti. Gülhan hayatını kaybederken, Arslan’ın tedavisi hala sürüyor.