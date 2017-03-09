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İddianameden ‘olağan akışa aykırı’ bilgi: Darbeci sekiz general aynı köyden, akraba

 

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin kabul edilen çatı iddianamede, şüpheli sekiz generalin bir ilçe nüfusuna kayıtlı olduğu ve akraba oldukları belirtildi.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesine kayıtlı olan şüpheli sekiz generalin birbiriyle akraba olduğu bilgisi iddianamede yer aldı. Bu bilgi ‘olağan akışa aykırı’ olarak iddianameye konuldu.

İddianamede şöyle denildi: “Örgüt bu stratejisinde de büyük oranda başarılı olmuş ve komuta kademesi içerisindeki gücünü muhafaza etmiştir. General/ amiral kadroları içerisinde yer alan personelin çoğunluğunun FETÖ elemanlarından oluşması akrabalık ve hemşerilik bağlarıyla izah edilerek gizlenmiştir. Birbirleriyle akrabalık bağı olan çeşitli rütbelerde yedi veya sekiz general muvazzaf olarak aynı anda komuta kademesi içerisinde yer alabilmiştir. Bu generallerin üçü istifa etmiş beşi ise tutuklu ve ihraç durumundadır. Böyle bir istatistik hayatın olağan akışına aykırıdır.”

İddianamede yer alan ilçenin Yeşilhisar olduğu öğrenilirken, şüphelilerin de Genelkurmay İstihbarat Başkanı Korgeneral Mustafa Özsoy, Polatlı 58’nci Topçu ve Füze Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Aygün ile Yarbay Fahri Kafkas, Halil Gül, Halit Kazancı ve Sadık Kazancı olduğu kaydedildi.

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