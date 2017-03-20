İddianameden: Komutan, ‘Darbe planı üzerinde çalışıyoruz, ayrıntılar kaldı’ demiş

Darbe girişimine ilişkin kabul edilen ana iddianamede ifadesine yer verilen bir gizli tanık, dönemin Kuzey Deniz Saha Komutanlığı kurmay başkanı tuğamiral Ömer Faruk Harmancık’ın 15 veya 22 Temmuz’da darbe yapılacağını söylediğini belirtti.

İddianamede ifadesine yer verilen ‘Şapka’ adlı gizli tanık, 6 Temmuz’da Ankara’ya geldiğini ve Cihan isimli bir ‘FETÖ’ mensubuyla ofise girdiklerini belirterek, 06 plakalı bir araçla üç katlı villa tipi bir eve gittiklerini ve içeride yaklaşık 10 sivilin yanısıra kurmay albaylar Bilal Akyüz ve Barış Avıalan, tuğgeneraller Mehmet Partigöç ve Gökhan Şahin Sönmezateş ve koramiral Ömer Faruk Harmancık’ın da bulunduğunu kaydetti.

Aynı gizli tanık, Cihan isimli şahsın Turgay Sökmen’e, “Çalışma olacak. Detayları bilmeseniz de takip edin. Jandarma ile ilgili diğer kuvvetlerden herhangi bir talep olursa not alın” dediğini söyledi.

‘Adil Öksüz namaz kıldırdı’

Villadaki toplantılarda Adil Öksüz’ün de bulunduğunu, oradakilere namaz kıldırdığını ve bir konuşmasında “15 Temmuz akşamında yapılacak ilk işlerden biri, görevlendirme verilecek kuvvetlerle cezaevlerinde tutuklu bulunan cemaat mensubu kişileri vakit kaybetmeksizin cezaevlerinden çıkarmak” dediğini aktaran gizli tanık, Öksüz’ün “Arkadaşlar, biraz önce içerideki odada büyüğümüzle (Fethullah Gülen) görüştüm, sizlere selamı var. Arkadaşlar, ben cumartesi veya pazar İstanbul’da olacağım, oradan yurt dışına uçacağım, bir aksilik olmazsa salı günü büyüğümüzle görüşüp çarşamba veya perşembe döneceğim” diye konuştuğunu anlattı.

Aynı gizli tanık, villada darbe girişimi hazırlığının yapıldığını, görevli ve sorumluların belirlenmesini içeren konuşmalar yapıldığını belirterek, girişimin 15 Temmuz 03.00’te yapılmasının planlandığını ancak saat 20.00’de gelen bir mesaj üzerine saatinin erkene çekildiğini söyledi.

‘Erdoğan ve Yıldırım gözaltına alınacaktı’

‘Kuzgun’ isimli gizli tanık da aynı villada Öksüz ve Harmancık’ın darbe girişimi üzerine konuştuklarını, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın gözaltına alınacağını, ikna olmaması halinde Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın da bu isimler arasında yer alacağına ilişkin sohbetlerin yapıldığını söyledi.

Aynı gizli tanık, Harmancık’ın kendisine, “Bir darbe planı üzerinde çalışıyoruz. Ufak tefek ayrıntılar kaldı. 15 Temmuz veya 22 Temmuz’da darbe planını uygulamaya koyacağız” dediğini belirtti.