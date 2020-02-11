İddianameden: Kız arkadaşını denize atıp boğulmasını izledi

Zonguldak’ta 2017’de kaybolan ve henüz ulaşılamayan Nesrin Koçaklı’yı (15) denize atarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan erkek arkadaşı Erkan Kanyılmaz’ın (19) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanmasına başlandı. İddianamede, Kanyılmaz’ın Koçaklı’yı denize attıktan sonra gözden kaybolana kadar izlediği belirtildi.

Fotoğraf: DHA

Mithatpaşa Mahallesi’nde yaşayan Nesrin Koçaklı, Ocak 2017’de “İnternet kafeye gidiyorum” diyerek evden ayrıldı. En son kafenin bulunduğu sokakta görülen Nesrin Koçaklı’dan bir daha haber alınamadı.

Reklam

Ailesinin kayıp başvurusu üzerine her yerde aranan Koçaklı ile ilgili dosyayı kapatmayan cinayet bürosu ekipleri, 27 Haziran 2019’da en son birlikte görüldüğü erkek arkadaşı Erkan Kanyılmaz’ı gözaltına aldı. Liman arkasındaki kayalıklarda genç kızı denize atarak öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen Kanyılmaz tutuklandı.

Kanyılmaz hakkında ‘çocuğu kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Zonguldak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianame sonrası Kanyılmaz ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, Kanyılmaz’ın yanısıra Koçaklı ailesi ve iki tarafın avukatları katıldı.

Ağırlaştırılmış müebbet istendi

Mahkemede okunan iddianamede, toplanan deliller ve tanık ifadeleri doğrultusunda Kanyılmaz ve Koçaklı’nın birlikte liman arkasındaki kayalıklara gittiği ve burada çıkan tartışmada, adamın genç kızı denize attığı ve boğulup gözden kaybolana kadar izlediği belirtildi.

Reklam

Kanyılmaz’ın tanık M.K.’ye, dayısından korktuğu için Koçaklı’yı denize attığını söyleyerek, “Bunu sadece ikimiz biliyoruz. Bu iş aramızda kalsın, yoksa senin üzerine kalır” dediği de iddianamede yer aldı. Ayrıca Kanyılmaz’ın birlikte yaşadığı S.D.’nin mahallede “Nesrin’i sen öldürdün, beni de mi öldüreceksin” diye bağırdığı aktarıldı.

Suçlamaları kabul etmedi

Suçlamaları kabul etmeyen Kanyılmaz, liman arkasında görüştükten sonra Kaçaklı’nın orada kalmak istediğini söyleyip şunları anlattı: “Yeğenim M.K., Nesrin ve ben liman arkasına yürüdük. M.K., bizi tünelin girişinde bekledi. Tünelin orada konuştuk. Ben Nesrin’e ayrılmak istediğimi söyledim. Bunun üzerine Nesrin de beni sevmediğini, ayrılmak istediğini söyledi. Başka bir şey konuşmadık. Nesrin bizim gitmemizi, biraz daha kalacağını söyledi. Biz oradan ayrıldık. Ayrıldıktan sonra eve gittim. Ertesi gün dayısı ve annesi evime geldi. Nesrin’i sordular. Ben yanımda olmadığını söyledim. Bu şekilde Nesrin’in kaybolduğunu öğrendim.”

Tanıklar ifade verdi

Tanık olarak dinlenen M.K. de liman arkasında Kanyılmaz’ın tek başına yanına geldiğini anlatarak şöyle konuştu: “Erkan bana, ‘Nesrin arkamızdan gelecek’ dedi. Ben daha önceki buluşmalarımızda Erkan ve Nesrin’in ayrı ayrı gittikleri için şüphelenmedim. Bir süre sonra mahallede dolaşırken Erkan ile karşılaştım. Bana, Nesrin’in dayısından çok korktuğunu eve giderse dayısının ikisini birlikte gördüğü için öldüreceğini söyleyerek kendisini aniden denize attığını söyledi. Bana bu konudan kimseye bahsetmemi, yoksa işin üzerime kalacağını söyledi. Ben de korktum ve kimseye bir şey anlatmadım. Daha sonra polisler benimle görüştüğünde bildiklerimi anlattım.”

Mahkeme heyeti, Kanyılmaz’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.