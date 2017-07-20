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İddianameden: Erdoğan’ın beş yedek yaveri de ‘FETÖ’yle bağlantılıymış

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Darbe girişiminin ardından dört yaverinin ‘FETÖ’cü olduğu ortaya çıkan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın beş yedek yaverinin de ‘FETÖ’ bağlantısı olduğu belirtildi.

Başyaver Ali Yazıcı (Fotoğraf: DHA)

Sözcü’den Asuman Aranca’nın haberine göre TSK’daki ‘FETÖ’ mensubu askeri ateşelere yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek’ ve ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’la suçlanan Ahsen Süren, Fethi Fırat, Hüseyin Gürgen, İbrahim Karaduman ve Murat Sekizkardeş’in, Erdoğan’ın yaverliği için aday gösterildiği tespit edildi.

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Beş kişinin ismi, darbe girişimi sırasındaki ‘sıkıyönetim’ bildirisinde imzası bulunan Cemil Turhan’ın bilgisayarından çıktı.

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