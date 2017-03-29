İddianameden: Darbeciler Öcalan’ı öldürerek iç savaş çıkarmak istedi

Darbe girişimiyle ilgili Diyarbakır’da hazırlanan iddianamede darbeci askerlerin PKK lideri Öcalan’ı öldürerek iç savaş çıkarmayı planladığı öne sürüldü.

Diyarbakır başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede dönemin 2’nci Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi komutanı tümgeneral Atilla Darendeli, 8’inci Ana Jet Üs komutanı tuğgeneral Deniz Kartepe, Hava Kuvvetleri Komutanlığı genel sekreter yardımcısı kurmay albay Ali Durmuş ve 2’nci Birleştirilmiş Hava Hareket Merkezi amiri kurmay albay Bülent Gürdoğan’ın eylemleri anlatıldı.

‘PKK liderine yönelik operasyon yapılacak’

Buna göre Eskişehir’de görevli pilot yüzbaşı Yavuz İstek’in darbe girişiminden sonra alınan ifadesine yer verilen iddianamede, albay Ali Durmuş’un 12 Temmuz’da askeri hattan kendisini aradığını belirten İstek, “PKK terör örgütü liderine yönelik bir operasyon yapılacağını, benim de birikimimden yararlanmak istediklerini söyledi” dedi.

Durmuş’un İstek’e özel görev olduğunu söyleyerek Diyarbakır’a çağırdığı kaydedilen iddianamede, Durmuş’un 14 Temmuz günü akşam saatlerinde tarifeli uçakla Diyarbakır’a geldiği, aynı gün saat 23.30 sıralarında da dönemin 182’nci Filo komutanı İbrahim Yozgat’ın odasında F-16’lara el koyan üç pilotla toplantı yaptığı bilgisine yer verildi.

‘PKK elebaşına operasyonla ilgili beyanım yok’

İddianamede, darbeci askerlerin Öcalan’ı öldürerek iç savaş çıkarmayı planladığı öne sürülürken, planlamayı yaptığı iddia edilen Durmuş’un ifadesine de yer verildi: “Yavuz İstek’i geri hizmet uçuşuna davet etmedim. Sadece Diyarbakır’da olup olmadığını sordum. PKK elebaşına yönelik bir operasyonla ilgili Yavuz İstek’e bir beyanım olmadı. Böyle birşey zihnimden dahi geçmedi.”