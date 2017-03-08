İddianameden: Darbe mesajları ve atama listeleri 14 Ocak 2016’da hazırlanmış

15 Temmuz gecesi yayınlanan mesajların ve darbeci askerlerin atama listelerinin çıktılarının 14 Ocak 2016’da alındığı öne sürüldü.

Hürriyet’ten Mesut Hasan Benli’nin haberine göre 15 Temmuz gecesi genelkurmay karargahındaki darbe girişimine dair iddianamede 14 Temmuz günü saat 09.00’da albay Cemil Turhan’ın, astsubaylar Hüseyin Ömür ve Kenan Şimşek’e darbe girişimini söylediği ve MEDAS sisteminde mesaj çekmeyi öğrenmeleri yönünde emir verdiği kaydedildi.

Darbe mesajları 21.39 ile 21.55 arasında

İddianamede 15 Temmuz gecesi Ömür’ün tuğgeneral Mehmet Partigöç ve albay Cemil Turhan imzalı ‘zırhlı muhabere aracın intikali’, ‘hazırlık ikazı ve birlik intikali’, ‘atama’, ‘katılışlar’ ve ‘sıkıyönetim direktifi’ konulu mesajları saat 21.39 ile 21.55 arasında askeri hattan tüm birliklere gönderdiği ifade edildi.

‘Son kaydetme tarihi 15 Temmuz, 22.36’

Bilirkişi raporunda ise darbe mesajları ve atama listelerinin çıktılarının 14 Ocak 2016’da çıktısının alındığı belirtildi.

Raporda şöyle dendi: “Belgenin PerOBS kullanıcısı tarafından oluşturulduğu, içerik oluşturma tarihinin 15 Temmuz 2016 tarih ve saat 21.10 olduğu, son kaydetme tarihinin 15 Temmuz 2016 tarih ve saat 22.36 olduğu, son yazdırma tarihinin 14 Ocak 2016 tarih ve saat 13.46 olduğu…”