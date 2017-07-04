İddianameden: Darbe hazırlıkları ‘tez çalışması’ diye gizlenmiş

Darbe girişimine ilişkin hazırlanan iddianamede, darbeye hazırlık faaliyetlerinin ‘tez çalışması’ adı altında gizlendiği öne sürüldü.

AA’da yer alan habere göre eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan’ın da aralarında bulunduğu 73 jandarma personeliyle 19 sivilin yer aldığı iddianamede, bir kısım subayların hazırlık ve eylemleri yönetip koordine ettiğinin anlaşıldığı aktarıldı.

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İddianamede, Sercan’ın 14 Temmuz’da darbe toplantısına katıldığı, Atatürk Havalimanı’na ait krokiyi incelediği ve devlet konuk evinin yerlerini tespit ederek keşif yaptıkları anlatıldı.

15 Temmuz günü Harp Akademilerinden subayların İl Jandarma Komutanlığı’na gelerek Sercan ve yardımcısı Yarbay Birol Abbas’la görüştükleri belirtilen iddianamede, darbe girişimine hazırlık faaliyetlerini ‘tez çalışması’ diye adlandırarak gizledikleri ifade edildi.