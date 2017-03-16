Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
          

İddianameden: CNN Türk’ü basan askerler ‘Açın kapıyı yoksa vururum’ demiş

 

Darbe girişimi gecesi darbeci askerlerin Doğan Medya Center’a girmek için güvenlik görevlilerini vurmakla tehdit ettiği ve polis ve yurttaşların üzerine ateş açtığı belirtildi.

15 Temmuz gecesi CNN Türk yayınının kesildiği an.

Hürriyet’ten Damla Güler’in haberine göre iddianamede askerlerin saat 03.00’te Doğan Medya Center’ın otoparkına geldiği ve uzun namlulu silahlarla havaya ateş ederek “Genelkurmay yönetime el koydu. Asker yönetime el koydu” diye bağırdığı belirtildi.

Askerlerin gelmesi üzerine güvenlikçilerin kapıları kilitlemeye çalıştığı ancak askerlerin silahlarını doğrultarak “Açın kapıyı yoksa vururum” diye tehdit ettiği bilgisine yer verilen iddianamede, bir komutanın binadan içeri giren erlere “Kıpırdayan olursa vurun” dediği ifade edildi.

Kurşun geçirmez camı duyunca sinirlenmiş

Askerlerin gruplara ayrılarak CNN Türk ve Hürriyet binasına yöneldiği anlatılan iddianamede gazete binasının giriş kapılarının kepenklerle kapalı olması ve camlarının kurşun geçirmez olduğunu öğrenince sinirlenen sanık yüzbaşı Süleyman Ahmet Kaya’nın havaya ateş ederek silahını güvenlik görevlilerine doğrulttuğu ve “Bu kapı açılmazsa sizi öldüreceğim” dediği belirtildi.

‘Yönetime el koyduk’

İddianamede, Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmeni Murat Yetkin’in ifadeleri de yer aldı. Yetkin’in, Kaya’nın yanına giderek askerlerin silahlarını indirmelerini, kendilerinin gazeteci olduğunu, silahlarının olmadığını, kimseye zarar vermeyeceklerini ve buraya neden ve ne hakla geldiklerini sorduğu, Kaya’nın da “Darbe var, yönetime el koyduk” dediği anlatıldı.

‘Mühimmatımız var, çatışırız’

Yurttaşların ve polislerin binaya gelmesinin ardından Kaya’nın erlere rehin tuttukları personeli serbest bırakmaları emri verdiği, polislere ise “Mühimmatımız var, çatışırız” dediği belirtilen iddianamede, Kaya’nın “Teslim olun” çağrılarına uymayıp polis ve yurttaşların üzerine ateş açtığı ve bir yurttaşın hayatını kaybettiği ifade edildi.

İddianamede yer alan 19 sanık hakkında üçer kez müebbet hapis cezası talep edildi.

İddianameden: Yarbay, ‘Vurun, kırın, gerekirse tanklarla ezin’ diye emir vermiş

İddianameden: Devlet ‘FETÖ’yü araştırmak yerine, ‘İhanet etmezler’ diye hareket etti

Adem Huduti’nin savunması: FETÖ’yü hiç sezmedim, Atatürkçü olarak yetiştirildim

İddianameden ‘olağan akışa aykırı’ bilgi: Darbeci sekiz general aynı köyden, akraba

İddianameden: Darbe mesajları ve atama listeleri 14 Ocak 2016’da hazırlanmış

Yüzbaşı ifadesi: Komutan, ‘Yurtta Sulh Konseyi’nin başında Hulusi Akar var’ dedi

İhbar mektupları da ‘FETÖ’ iddianamesinde: İsim belirlenip aylık rapor yazılmış

Darbe girişimi ana iddianamesi hazır: 38 kişiye 2 bin 988 kez müebbet talebi

15 Temmuz iddianamesinden: 28 Şubat, FETÖ için dönüm noktası oldu

15 Temmuz iddianamesinden: 316 askeri hakim darbe girişimi için görevlendirilmiş

Isparta’daki 15 Temmuz iddianamesinden: Darbeciler hazırlık toplantısı yapmış

‘Darbe’ iddianamesinden: 1987’de başlayan ‘FETÖ’ ihraçları 2003’te durdu

İstanbul’daki ‘darbe’ iddianamesi hazır: ‘Bir numara’ Gülen’e 92 kez müebbet hapis talebi

İstanbul’daki ilk ‘darbe’ iddianamesi: 21 polise üçer kez ağırlaştırılmış müebbet

Eğitim’ diye darbe girişimine götürülen 51 harp okulu öğrencisine müebbet istemi

İstanbul Üniversitesi’nde 45 akademisyene 22,5 yıla kadar hapis istemi

Darbe girişiminde 24 askere üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...