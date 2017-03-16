İddianameden: CNN Türk’ü basan askerler ‘Açın kapıyı yoksa vururum’ demiş

Darbe girişimi gecesi darbeci askerlerin Doğan Medya Center’a girmek için güvenlik görevlilerini vurmakla tehdit ettiği ve polis ve yurttaşların üzerine ateş açtığı belirtildi.

Hürriyet’ten Damla Güler’in haberine göre iddianamede askerlerin saat 03.00’te Doğan Medya Center’ın otoparkına geldiği ve uzun namlulu silahlarla havaya ateş ederek “Genelkurmay yönetime el koydu. Asker yönetime el koydu” diye bağırdığı belirtildi.

Askerlerin gelmesi üzerine güvenlikçilerin kapıları kilitlemeye çalıştığı ancak askerlerin silahlarını doğrultarak “Açın kapıyı yoksa vururum” diye tehdit ettiği bilgisine yer verilen iddianamede, bir komutanın binadan içeri giren erlere “Kıpırdayan olursa vurun” dediği ifade edildi.

Kurşun geçirmez camı duyunca sinirlenmiş

Askerlerin gruplara ayrılarak CNN Türk ve Hürriyet binasına yöneldiği anlatılan iddianamede gazete binasının giriş kapılarının kepenklerle kapalı olması ve camlarının kurşun geçirmez olduğunu öğrenince sinirlenen sanık yüzbaşı Süleyman Ahmet Kaya’nın havaya ateş ederek silahını güvenlik görevlilerine doğrulttuğu ve “Bu kapı açılmazsa sizi öldüreceğim” dediği belirtildi.

‘Yönetime el koyduk’

İddianamede, Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmeni Murat Yetkin’in ifadeleri de yer aldı. Yetkin’in, Kaya’nın yanına giderek askerlerin silahlarını indirmelerini, kendilerinin gazeteci olduğunu, silahlarının olmadığını, kimseye zarar vermeyeceklerini ve buraya neden ve ne hakla geldiklerini sorduğu, Kaya’nın da “Darbe var, yönetime el koyduk” dediği anlatıldı.

‘Mühimmatımız var, çatışırız’

Yurttaşların ve polislerin binaya gelmesinin ardından Kaya’nın erlere rehin tuttukları personeli serbest bırakmaları emri verdiği, polislere ise “Mühimmatımız var, çatışırız” dediği belirtilen iddianamede, Kaya’nın “Teslim olun” çağrılarına uymayıp polis ve yurttaşların üzerine ateş açtığı ve bir yurttaşın hayatını kaybettiği ifade edildi.

İddianamede yer alan 19 sanık hakkında üçer kez müebbet hapis cezası talep edildi.