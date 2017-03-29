İddianameden: Binbaşı, ‘Darbe yapmaya geldik, ben de Cemaat’tenim’ demiş

Darbe girişimi sırasında Mahmutbey gişelerinin kapatılmasıyla ilgili hazırlanan iddianamede, şüpheli binbaşı Enver Muratoğlu’nun teslim olduğu sırada Gülen Cemaati’ne mensup olduğunu ve darbe girişiminden haberi bulunduğunu söylediği öne sürüldü.

İstanbul başsavcılığı tarfından hazırlanan iddianamede 66’ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’nın darbe girişimi kapsamında Avrupa yakasında etkin olarak kullanıldığı tespitine yer verilirken, dört araçlık, ortalama yedi kişiden oluşan dört ekip oluşturulduğu kaydedildi.

213 sayfalık iddianamede, şüpheli Muratoğlu’nun üsteğmenler Zübeyir Bayır ve Gökhan Şahan’a kendisini takip ederek Mahmutbey gişelerine gelme emri verdiği anlatılırken, Serhat Serdar Bank’a da aynı emrin verildiği ve Ispartakule-TEM yol ayrımına giderek, İstanbul’a araç girişine izin vermemesi talimatının iletildiği belirtildi.

‘Silahlar gişeye dönük olarak durdular’

Muratoğlu ve beraberindeki askerlerin, İstanbul-Edirne yönünden Mahmutbey gişelerine gelince zırhlı araçlardaki MG-3 ve uçaksavar silahlarının namluları istasyona bakacak şekilde durdukları ve İstanbul istikametine geçişlerin kapalı olduğunu görünce farklı yollar aramaya başladıkları anlatılan iddianamede, şu ifadeler kullanıldı: “Şüphelilerin intikali akabinde tanık polis memurları sıralı amirlerine askerlerin durumunu aktardıkları, amirlerinin de şüphelilere kesinlikle inanmamalarını, dost kuvvet olmadıklarını bildirmiştir.”

Muratoğlu ve beraberindekilerin yurttaşların tepkilerine rağmen Mahmutbey gişelere 500-600 metre kalana kadar ilerledikleri ancak bir noktadan sonra araçlardan inmek zorunda kaldıkları aktarılan iddianamede, gişelere yürüdükleri ama daha sonra polislerle tartışma yaşadıkları anlatıldı.

‘Darbe yapmaya geldik’

Muratoğlu ve beraberindeki askerlerin polislerle yaşadığı diyalog da iddianamede şöyle yer aldı: “Bu kararlılık karşısında şüpheli Enver Muratoğlu beraberindeki şüphelileri arayarak teslim olmalarını ve polise direnmemelerini emretmek zorunda kalmıştır. Şüpheli Binbaşı ve beraberindekiler, vatandaşların engellemesi ve polislerin çabası sonucunda teslim olmuştur. Burada şüpheli Binbaşı Enver Muratoğlu, polis memuruna ‘Evet doğrudur darbe yapmaya geldik, amacımız bu istasyonu alıp Hadımköy’de kalan birliğin sevkini buradan sağlamak ve Avrupa yakasındaki geçişleri kontrol altına almaktı’ şeklinde bildirimde bulunmuş, bu emri komutanlarından aldığını söylemiş, kendilerini bırakmalarını ve kışlaya dönemlerini istemiştir. Tanık polis memurlarından Mustafa Kocaoğlu bir ara şüpheli Enver Muratoğlu ile yalnız kaldığında şüphelinin telefonundaki çocuğuna ait fotoğrafı göstererek ailesinin ve çocuklarının kendi yaptığı hata nedeniyle mağdur olacağını söyleyerek, neler olduğunu anlatmasını istemiştir. Bunun üzerine şüpheli Enver Muratoğlu tanığa ‘Evet darbeden haberim vardı. Burayı kontrol altına almaya gelmiştik. Ben de cemaattenim’ şeklinde bir açıklamada bulunmuştur.”

‘Kimsenin gözünün yaşına bakmayacaksınız’

Ispartakule kavşağında konuşlanan üsteğmen Şahan’ın kendilerini gözaltına almak isteyen polislere “Biz size teslim olmayız” diye karşı çıktığı belirtilen iddianamede şu ifadelere yer verildi. “Şüpheli erlere ‘Artık acımak yok, kimsenin gözünün yaşına bakmayacaksınız, hiçbir yere kaçmayacaksınız, benim emrimden çıkmayacaksınız.’ şeklinde emir vermiştir. Şüpheliler, Edirne yönünden gelen sivil araçları Ispartakule çıkışına yönlendirip İstanbul içine girişini yasaklamışlardır. Şüpheli Serhat Serdar Bank, Edirne yönünden gelen araç sürücülerine ‘İstanbul’a girişler yasaklandı, can güvenliğiniz için Edirne tarafına gidin.’ şeklinde bildirimde bulunmuştur.”

‘İşinize bakın, yoksa sıkarım’

Bu esnada askerlerin çevresini yurttaşların sarması üzerine Bank’ın erlere “Siz işinize bakın arkanıza dönmeyin, yoksa sizlere sıkarım” dediği ve piyade tüfeği ile havaya birden çok atış yaptığı belirtilen iddianamede, askerlerin bir süre sonra teslim olduğu kaydedildi.

İddianamede, 10’u tutuklu 36 kişi hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15’er yıla kadar hapis cezası istendi.