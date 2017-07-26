İddianameden: Askerler kebapçıdan kalkıp darbeye katıldı

Darbe girişimi sırasında birinci köprüde yaşananlarla ilgili hazırlanan iddianamede, kebapçıda oturan bazı şüphelin telefon gelince Kuleli’ye gittikleri belirtildi.

135’i tutuklu 143 asker hakkında hazırlanan ve İstanbul 25’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen 1052 sayfalık iddianamede, şüpheliler hakkında ‘TBMM’yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs,’ ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ ve ‘kasten öldürme’ suçlarından 37’şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi.

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Telefon gelince Kuleli’ye gitmişler

İstanbul’daki toplantılarda alınan kararlar üzerine darbe girişimi sırasında trafiği kontrol altına almak amacıyla köprünün kapatılmasının hedeflendiği belirtilen iddianamede görevin Kuleli Askeri Lisesi Komutanlığı’na verildiği, diğer birliklerin de takviye amacıyla görevlendirildiği kaydedildi.

İddianamede, bazı şüphelilerin 15 Temmuz günü saat 19.00 sıralarında Üsküdar’daki bir kebapçıya gittikleri, şüpheli eski Albay Muammer Aygar’a gelen telefon üzerine eşlerini bırakan subayların hemen yemekten kalkarak Kuleli’ye gittikleri anlatıldı. Konuyla ilgili kamera görüntülerine de yer verildi.