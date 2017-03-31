İddianameden: Adil Öksüz’den en son sinyal 19 Temmuz’da Sakarya’da alınmış

Darbe girişimi esnasında Akıncı Üssü’ndeki eylemlere ilişkin hazırlanan iddianamede, firari isim Adil Öksüz’ün telefonundan en son sinyalin 19 Temmuz’da saat 12.43’te Sakarya’dan geldiği belirtildi.

İddianamede Gülen Cemaati lideri Fethullah Gülen’in ardından iki numaralı şüpheli olarak yer alan Öksüz’ün HTS kayıtlarında, 18 Temmuz’da saat 08.01’de Esenboğa, saat 09.27’de de Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki baz istasyonunda sinyalinin görüldüğü tespit edildi.

Öksüz aynı gün 11.10 ve 22.48’de Üsküdar, 23.47’de Atatürk Mahallesi’nde baz istasyonundan hizmet alırken, son sinyalin 19 Temmuz saat 12.43’te Sakarya Akyazı’dan geldiği belirtildi.

Hükümetin tepkisine yol açan, Öksüz’ün ABD’nin İstanbul başkonsolosluğundan aranmasına ilişkin bilgi de iddianamede yer aldı. Öksüz’ün başkonsolosluktan 21 Temmuz’da saat 10.22’de arandığı ancak telefona yanıt vermediği ve görüşmenin yapılamadığı bildirildi.

İddianamede Öksüz’ün ‘FETÖ’ mensuplarının haberleşmek için kullandığı ‘ByLock’ yazılımına sahip olduğu da belirtildi.