İddianameden: Adil Öksüz, 21 Temmuz’da ABD başkonsolosluğundan aranmış

Darbe girişiminin firari sanığı Adil Öksüz hakkında hazırlanan iddianamede, Öksüz’ün 21 Temmuz’da ABD İstanbul başkonsolosluğuna kayıtlı bir numaradan arandığı belirtildi.

Gülen Cemaati’nin ‘hava kuvvetleri imamı‘ olduğu öne sürülen Öksüz, darbe girişiminin ardından gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmış, daha sonra hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılmıştı. Ancak Öksüz’e ilişkin şu ana kadar herhangi bir iz bulunamamıştı.

AA’da yer alan habere göre Ankara başsavcılığı kaynakları, “21 Temmuz 2016 tarihinde, saat 10.22’de ABD İstanbul başkonsolosluğu adına kayıtlı numaradan Adil Öksüz’ün cep telefonunun arandığına dair kayıt var” diye yanıt verdi.

Öksüz’ün darbe girişimi esnasında Akıncı Üssü’ndeki eylemlerine yönelik iddianamenin son kontrolünün yapıldığı ve muhtemelen yarın mahkemeye gönderileceği, ayrıntıların yarın kamuoyuyla paylaşılacağı aktarıldı.