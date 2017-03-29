İddianamede yer almıştı: ABD, Adil Öksüz’ü vize iptalini bildirmek için aramış

ABD, darbe girişiminin firari ismi Adil Öksüz’ün vizesinin iptal edildiğini bildirmek için arandığını açıkladı.

Gülen Cemaati’nin ‘hava kuvvetleri imamı‘ olduğu öne sürülen Öksüz, darbe girişiminin ardından gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmış, daha sonra hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılmıştı. Ancak Öksüz’e ilişkin şu ana kadar herhangi bir iz bulunamamıştı.

Öksüz’ün darbe girişimi esnasında Akıncı Üssü’ndeki eylemlerine yönelik iddianameyle ilgili açıklama yapan Ankara başsavcılığı şu ifadelere yer vermişti: “21 Temmuz 2016 tarihinde, saat 10.22’de ABD İstanbul başkonsolosluğu adına kayıtlı numaradan Adil Öksüz’ün cep telefonunun arandığına dair kayıt var.”

‘ABD yasaları gereğince aradık’

Konuyla ilgili açıklama yapan ABD büyüükelçiliği, Öksüz’ün ABD vizesinin iptal edildiğini bildirmek için arandığını belirtti.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “ABD İstanbul Başkonsolosluğu’ndan 21 Temmuz 2016’da telefon açılmıştır. O gün, Türk polisi ABD’nin Türkiye’deki misyonunu arayıp Adil Öksüz’ün Türkiye’den ayrılmasının önüne geçmek için bizden işbirliği talep etti. Bunun üzerine Öksüz’ün vizesini iptal ettik ve ABD yasaları gereğince arayarak kendisine iptali bildirdik. Şüpheli olmaktan çok uzakta olan bu arama, konsolosluğun darbe girişiminin ardından Türkiye’nin hukuk yaptırımlarıyla yakın işbirliğini ortaya koymaktadır.”