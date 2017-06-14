İddianamede Meclis’te keşif de yer alıyor: IŞİD davasında 12 tahliye

Meclis ve AKP binası çevresinde keşif yapıldığı tespitinin de yer aldığı IŞİD davasında 12 kişi için tahliye kararı verildi.

İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmada 17’si tutuklu 31 sanığın avukatları tahliye talebinde bulundu. Savcı ise ‘sanıklar üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, sanıklara yüklenen suçun katalog suçlardan olması’ gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, ‘mevcut delil durumu, dijital kayıtlar, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması sanıklara yüklenen suçun tutuklamayı gerektiren katalog suçlardan olması ve adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağı’ gerekçesiyle Ali Karataş, Orhan Küçük, Selim Sürmeli, Emin Güneş ve Serdar Kerim’in tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Ancak tutuklu diğer 12 sanık hakkında, tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak yurt dışı yasağı ve polis merkezine imza atma şartıyla tahliye kararı verildi.

Suç dosyaları kabarık

Sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ ve ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ gibi suçlardan 15’er yıl hapisten ağırlaştırılmış müebbete kadar ceza isteniyor.

İddianamede şüphelilerin Sultanbeyli’de ‘okul’ açtıkları ve geçen sene Ankara’da Meclis’te, AKP İl başkanlığı çevresinde ve İstanbul’da da Caferilerin kullandığı Zeynebiye Cami çevresinde keşif amaçlı dolaştığı bilgisi yer alıyor.