İddianame kabul: Şansal’a ‘kin ve düşmanlığa tahrik’ten üç yıla kadar hapis istemi

Yılbaşı akşamı yayınladığı video nedeniyle tutuklanıp ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamasıyla üç yıla kadar hapsi talep edilen modacı Barbaros Şansal hakkında hazırlanan iddianame reddedildi. Şansal, 16 Mart’ta hakim karşısına çıkacak.

Şansal hakkında hazırlanan ilk iddianame, eylemleri hakkında ‘kesin ve inandırıcı delil olmaması’ gerekçesiyle 6 Şubat günü reddedilmişti.

Savcılığın düzenleyerek yeniden mahkemeye gönderdiği iddianame kabul edildi.

Cumhurbaşkanlığı da ihbar edenlerden

Mahkeme, Şansal’ın ‘suçun vasfı, delil durumu, kaçması, saklanması ihtimalinin bulunması, tutuklukta geçen makul süreyi aşan bir durum olmaması’ gerekçeleriyle tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Cumhurbaşkanlığı genel sekreterliğiyle birlikte üç kişinin ‘ihbarda bulunanlar’ olarak yer aldığı iddianamede, Şansal hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçundan bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası istendi.

‘Türk milletini alenen aşağılama’ ayrıldı

Şüphelinin Kıbrıs’ta olduğu halde, paylaşımın yapıldığı yer olarak İstanbul görülmesine dair ‘Twitter profil ayarlarında bulunan hesap sekmesinde kullanıcı tarafından konum bilgisi eklenebileceği, kişi kendi konum ve paylaşımın Kıbrıs’ta gösterebileceği gibi İstanbul’da da gösterebileceği’ ifade edildi.

‘Türk milletini alenen aşağılama’ suçuyla ilgili ifadelerin iddianamede yer almasının yargılamanın konusunu belirlemede karışıklığa neden olacağına ilişkin söz konusu suçun dosyadan ayrıldığı belirtildi.

Ne olmuştu?

Şansal, Kıbrıs’tayken sosyal medya hesabından yayınladığı videonun ardından hedef haline getirilip sınırdışı edilerek gönderildiği İstanbul’da havalimanında saldırıya uğramıştı.

Henüz uçaktan inerken önüne birtakım sivil kişilerin geldiği Şansal, aralarında Türk Hava Yolları yer hizmetleri görevlilerinin de (TGS) olduğu bir grup tarafından linç girişimine maruz kalmıştı. Ünlü moda tasarımcısı ardından gözaltına alınmış, sonra da ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan tutuklanmıştı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Şansal’a saldıranlar hakkında soruşturma başlatıldığını ve 12 TGS personelinin ifadesinin alındığını bildirmişti.

TGS görevlilerinden biri ‘milli duygulara sığınmış’, saldırıya ilişkin, “Milli duygularımıza hakim olamadık. Bağırdık. Polis kalkanından dolayı da herhangi bir şey yapmadık” diye ifade vermişti.

Şansal’ın avukatı Efkan Bolaç, Silivri Cezaevi’de tutulan müvekkilinin tehdit altında olduğunu düşündüğü için tek kişilik yerde kalmak istediğini belirterek, “Daha koğuşu belli değil. Can güvenliğinin tehdit altında olduğunu düşünüyor. Gelişim onu gösteriyor” demişti.

Şansal videoda ne dedi?

Şansal, videoda şu ifadeleri kullanmıştı: “Tabii tabii, davası olmaz. 2017’de hepinize girdi. Mutlu yıllar, tadını çıkarın, yan yatın, kendinizi serbest bırakın. Sol dizinizi karnınıza çekin ve biraz da ıkınır gibi yapın. Bana sefaletin adını yazabilir misin Abidin? Bu kadar gazeteci tutukluyken, bu kadar çocuk taciz, tecavüz görürken, bu kadar yolsuzluk, rüşvet almış başını giderken, bağnazlar sokaklarda tebliğcilerle pislik dağıtırken siz de hala yeni yıl mı kutluyorsunuz? Şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz? Bardaki, evdeki içkilerin hepsini içeceğim. Hepsini içeceğim. Size bir damla bile bırakmayacağım. Bütün dolarlarımı İsviçre’ye geçireceğim. Bir kuruş penny bile vermeyeceğim. Tamam mı? Ayriyeten ben Kıbrıs’tayım. Şu an Kuzey Kıbrıs Türkiye’ye göre, yani öyle bir baskı olduğu için yeni yıla girdi. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin girmesine bir saat var. Birazdan Nikosa’ya gideceğim. Bir de orada kutlayacağım. Orada da içeceğim. Hepsini içeceğim. Tamam mı bebeğimsi? Öpmedim bile sizi. Hadi, siz kutlamaya devam edin. Bu kadar pisliğin, sefaletin, rezaletin içinde. Bokunda boğul Türkiye.”