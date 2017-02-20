İddianame kabul edildi: İTÜ’deki 35 ‘FETÖ’ şüphelisine 15’er yıl hapis istemi

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) ‘FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 35 şüpheli hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 15’er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin kabul ettiği 233 sayfalık iddianamede yedisi doçent, 16’sı araştırma görevlisi, 12’si memur olmak üzere toplam 22’si tutuklu üçü firari 35 şüpheliden, 28’inin ‘FETÖ’nün şifreli haberleşme programı ‘ByLock’ kullanıcısı olduğu belirtilirken, şüphelilerin bunu kabul ettiği kaydedildi.

Şüphelilerin ‘FETÖ’nün çağrısı üzerine Bank Asya’da yeni hesap açtıkları ve bu hesaplara yüklü miktarda para yatırdıkları belirtilen iddianamede, Digitürk aboneliklerinin iptal edilmesi olayına da yer verildi.

Bu kapsamda şüpheliler hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7.5 yıldan 15’er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.