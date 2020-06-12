Diken

Yaramazlara biraz batar!

İddianame hazır: Murat Övüç’ün dokuz aydan 1.5 yıla kadar hapsi istendi

Instagram’daki yayınlarıyla tanınan Murat Övüç hakkında, bir paylaşımında ‘Ermenilere hakaret ettiği’ gerekçesiyle açılan soruşturma tamamlandı. Övüç için ‘halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama’ suçundan dokuz aydan bir buçuk yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. 

Övüç, “Seni pis Ermeni seni… Siz Ermeniler pisliksiniz!” demiş, tepkilerin ardından özür dilemişti. Övüç hakkında, paylaşımında, Ermeni asıllı ABD’li reality şov yıldızı Kim Kardashian’a yönelik hakaret içerikli sözler sarf ettiği gerekçesiyle avukat Simon Çekem tarafından İstanbul başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştu. Suç duyurusunda, Övüç’ün sözlerinin toplumu ayrımcılığa sürükleyerek ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’, ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarını işlediği belirtilmişti. Övüç salı günü savcılığa ifade vermişti. 

Reklam

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu’nca hazırlanan iddianamede gerekçe olarak Övüç’ün 27 Nisan’da yaptığı Instagram’daki 1 dakikalık paylaşımı gösterildi. İddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

‘Ermenilere hakaret’ten soruşturulan Murat Övüç: Kim Kardashian’a cevap vermiştim

SON HABERLER

Yolları Türkiye’den geçen İranlılar

İranlı göçmenlerden haberler ardı ardına geliyor son dönemde. Rejimden kaçan İranlılar için Türkiye hem bir kurtuluş hem de geçiş destinasyonu. Parası olan buradan ev alıyor, burada yaşamaya başlıyor. Olmayan dağlardan geçerek kendini Türkiye’ye atıyor. Kimisi burada kalıyor, kimisi Avrupa’ya geçmeye çalışıyor.

CHP, yeni infaz yasasının 14 maddesinin iptali için AYM’ye başvurdu

CHP TBMM Grup Başkanvekili Engin Altay, yeni infaz yasasının 14 maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuru yaptıklarını belirterek, “Darpçının, gaspçının, arsızın yararlandığı indirimden yazarlar ve düşüncesini ifade edenler yararlansın istedik” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...