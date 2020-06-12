İddianame hazır: Murat Övüç’ün dokuz aydan 1.5 yıla kadar hapsi istendi

Instagram’daki yayınlarıyla tanınan Murat Övüç hakkında, bir paylaşımında ‘Ermenilere hakaret ettiği’ gerekçesiyle açılan soruşturma tamamlandı. Övüç için ‘halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama’ suçundan dokuz aydan bir buçuk yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Övüç, “Seni pis Ermeni seni… Siz Ermeniler pisliksiniz!” demiş, tepkilerin ardından özür dilemişti. Övüç hakkında, paylaşımında, Ermeni asıllı ABD’li reality şov yıldızı Kim Kardashian’a yönelik hakaret içerikli sözler sarf ettiği gerekçesiyle avukat Simon Çekem tarafından İstanbul başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştu. Suç duyurusunda, Övüç’ün sözlerinin toplumu ayrımcılığa sürükleyerek ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’, ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarını işlediği belirtilmişti. Övüç salı günü savcılığa ifade vermişti.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu’nca hazırlanan iddianamede gerekçe olarak Övüç’ün 27 Nisan’da yaptığı Instagram’daki 1 dakikalık paylaşımı gösterildi. İddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.