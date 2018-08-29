İddianame hazır: Gazeteci Öztürk’e ‘FETÖ’ye yardım’ ve ‘örgüt propagandası’ suçlaması

Tutuklu gazeteci Ece Sevim Öztürk hakkındaki iddianame tamamlandı. Öztürk’e ‘FETÖ’ye yardım’ ve ‘örgüt propagandası’ suçlarından ceza istendi.

Darbe girişimi sonrası hazırladığı ‘Deniz Kuvvetlerinin En Karanlık Günü’ belgeselinden sonra ‘FETÖ propagandası’ suçlamasıyla 8 Haziran günü gözaltına alınan gazeteci Ece Sevim Öztürk, 20 Haziran’da tutuklanmıştı.

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Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre Öztürk hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Gazeteciye İstanbul 37’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

İddianamede, ‘FETÖ’nün 24 Haziran’daki genel seçimler öncesi ve sonrasında meşruluğa gölge düşürerek, toplumsal kargaşa yaratmaya çabaladığı ve bu yolla örgütü canlandırmak, lider ve üyeleri cezaevinden kurtarmak için uğraş verdiği’ ifade edildi.

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İddianamede, Öztürk’ün ‘gazetecilik adı altında bu amaca hizmet için darbe girişimi ve yargılamalarla ilgili paylaşımda bulunarak, örgüt ve darbeciler lehine algı oluşturduğu’ iddia edildi.

Öztürk’ün yargılamaları itibarsızlaştırmak adına ‘Deniz Kuvvetlerinin En Karanlık Günü: 15 Temmuz’ adlı belgesel hazırladığı ve seçimlere bir aydan az bir süre kala Twitter’da paylaştığı dile getirildi.

‘İrtibat’ iddiası

‘Sözde belgeselde darbe girişiminin kontrollü olduğu hezeyanı üzerine kurgulanan alışıldık senaryolara yer verdiği, darbeye karşı durmuş kişilerin hain olarak gösterildikleri’ savunulan iddianamede, belgeselin ‘FETÖ’cü olarak bilinen ‘Sürgün Binbaşı’ isimli Twitter hesabında yayınlanan 61 sayfalık dökümanla aynı içerikte olduğu kaydedildi.

İddianamede, ‘FETÖ’ üyeleri ile Öztürk arasında yöntem ve içerik bakımından irtibat olduğu iddia edildi.

Öztürk’ün 15 Temmuz akşamı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast girişimi için Marmaris’e giden ekibin başındaki Gökhan Şahin Sönmezateş’i Twitter’da akladığı ve masum gösterdiği ileri sürüldü.

İlk duruşma 1 Kasım’da yapılacak.