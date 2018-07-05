İddia: Yurtta şort giydiği için öğrencinin ifadesini aldılar

Sakarya Üniversitesi’nde öğrenim gören 20 yaşındaki Betül Ceylan, kaldığı Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı Arif Nihat Asya Yurdu’nda şort giydiği için ifadesinin alındığını iddia etti.

DHA’nın haberine göre Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi metalurji mühendisliği üçüncü sınıf öğrencisi Ceylan, misafir olarak kaldığı Arif Nihat Asya Yurdu yönetimi tarafından kurallara uygun davranmadığı iddiasıyla uyarıldı. Yurt tarafından uyarılan Ceylan hakkında tutanak tutuldu ve ifade vermesi istendi. Ceylan’a verilen ifade formunda şöyle dendi: “Misafir olarak barındığınız Arif Nihat Asya Yurdu’nda 4 Haziran tarihinde hakkınızda tutanakta yurt kurallarına uygun davranmadığınız ve bu konuda size yapılan uyarılara karşı yurt idaresine saygısız davranışlarda bulunduğunuz hakkındaki ifadenizi yazmanızı rica ederim.”

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Üniversite öğrencisi Ceylan, yaşadıklarını, kendisine verilen ifade formunu ve yurt yönetimine hitaben kaleme aldığı savunmayı Twitter hesabından paylaştı.

Ceylan yurt yönetimine şu yanıtı verdi: “Öncelikle sonuna kadar saygımı koruduğumu belirtmek isterim. Şort giydiğim için çağrıldığım odada bile N.U.’nun (yurt müdürü) söylemek istediklerini sabırla dinledim. Lakin kendisi saygısızca benim şort giymemi askerlerimizin kanına, şerefe, namusa, haysiyete bağladı. Kendisi kapalı bir bayan. Ben ona saygı duyuyorum, saygı duymama gibi bir lüksüm yok. Benim için bu terbiyesizliktir. Ancak kendisi benden rahatsız olduğunu ve özgürlüğümün sınırlı olduğunu söyledi. Kesinlikle katılmıyorum. Ben kimsenin özgürlüğünü kısıtlayacak bir harekette bulunmadım. Asla da bulunmam. Bana yazılan tutanağı asla kabul etmiyorum. İlgili kişilerle görüşeceğimi bilmelerini isterim. Umarım kılık kıyafetten daha önemli konuların konuşulduğu bir dünya olur. Sapık düşünceniz sizinle kalsın.”

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Yönetime dilekçe vererek yurtla ilişiğini kestiğini belirten Ceylan, olaya dair bir de açıklama yaptı.

Ceylan şöyle dedi: “Saat 11.00 gibi kalktım. Yurtta kahvaltı yapıp derse gidecektim, üzerimde gömlek ve şortla. Üst blokta veriliyor yemek. Müdür beni gördü, ‘Sen buranın öğrencisi misin?’ dedi. Ben de ‘Hayır misafir olarak kalıyorum’ dedim. ‘Gel bakayım şöyle’ deyip odasına çağırdı. Beni neden çağırdığını sordum. Örf ve adetten başlayarak, şort giymemi doğru bulmadığını söyledi. Ben orada anladım zaten, çok çok hassasım bu konuda. Daha önce de sözlü tacize çokça uğradım ve bir süre okula gidemedim. Ben ‘Şortumu giymeye devam edeceğim ve bu kimseyi ilgilendirmez’ dedim. ‘Hayır ilgilendirir, özgürlük sınırsız bir şey değildir’ dedi. ‘Avrupa’da bile kiliselerin üzerinde don ve atletle girilmez, diye uyarı var’ dedi. Ben zaten bunu duyduktan sonra şok içerisinde konuşmaya devam ettim. ‘Kilise nedir…’ dedim veya ‘Burası cami mi?’ dedim. Cami olsa camiye nasıl gidilmesi gerektiğini biliyorum çok şükür. Gitmediğim bir yer değil dedim. Ama ‘Camiye de böyle giden var’ dedi. Bunun muhatabının ben olmadığımı söyledim.

‘Peki bu uyarıyı bana kapalı olduğunuz için mi yapıyorsunuz?’ dedim. ‘Yanlış anlayacağını biliyordum’ dedi ki, ardından şöyle bir konuşma geçti. Benden rahatsız olduğunu söyledi. Ben de ‘Ne yapayım, kapanayım mı?’ dedim. ‘İnancını bilmem ama Müslümansan kapanmak zorundasın’ diyor bana. Onu da benim vicdanıma bırakın. ‘Hayır, özgürlük sınırlıdır’ diyerek konuşmayı bitiriyor. ‘Ben senle iletişim kuramıyorum ama hep başka yerlere çekiyorsun’ dedi. ‘Şehitlerimizin kanı yerde kalıyor bu yüzden’ dedi. ‘Bizim örf, adet şeref, namusumuz, haysiyetimiz var’ dedi. ‘Ben namussuz muyum bunu giydiğim için?’ dedim.”