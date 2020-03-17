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Yaramazlara biraz batar!

İddia: Yurt dışından dönen 11 vekil kendini karantinaya aldı

Yeni tip corona virüsü salgını sırasında yurt dışına çıkan dokuz AKP’li ve iki CHP’li milletvekilinin kendini 14 günlük karantinaya aldığı, Meclis başkanlığının da parti yetkililerini arayarak yurt dışına çıkan milletvekillerinin Meclis’e gelmemesini istediği öne sürüldü.

Fotoğraf: DHA

GazeteDuvar’dan Nergis Demirkaya’nın haberine göre söz konusu milletvekillerinin testi negatif çıktı.

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Habere göre yurt dışına çıkan milletvekillerini Meclis başkanlığı da yakın takibe aldı. Parti yetkilileri aranarak yurt dışına çıkan milletvekillerinin ismi bildirildi, Meclis’e gelmemeleri istendi.

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