İddia: Yunan polisi göçmenleri soyup dövdükten sonra Türkiye’ye gönderdi

Yunanistan polisinin, gözaltına aldığı Yemen ve Filistinli göçmenlerin kıyafetlerini çıkarıp eşyalarını da aldıktan sonra Meriç Nehri üzerinden Türkiye’ye gönderdiği öne sürüldü.

DHA’nın haberine göre, Edirne’de köylüler, arazide çıplak halde buldukları göçmenleri kahveye götürdü ve ısınmalarını sağladıktan sonra kendi kıyafetlerini giydirerek jandarmaya teslim etti.

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‘Sırt ve vücutlarında darp izleri vardı’

Kiremitçi Salih Köyü Muhtarı Zeki Ateş şunları söyledi: “Hepsinin sırtları ve vücutlarında darp izleri vardı. Ne olduğunu sorduğumuzda Yunan polisinin dövdüğünü söylediler. Biz giysi verdikten sonra jandarmaya haber verdik ve jandarma göçmenleri alıp götürdü.”