İddia: YPG rehin Amerikan askerleri için IŞİD’le anlaştı

Suriye’nin Deyr ez Zor şehrinde yedi ABD askerinin IŞİD tarafından alıkonulduğu, YPG’nin de askerleri geri almak için takas anlaşması yaptığı öne sürüldü.

YPG’nin de bileşenlerinden olduğu Demokratik Suriye Güçleri, (DSG) 10 Eylül’de Suriye’nin doğusundaki IŞİD varlığını sona erdirmek için son askeri harekatını başlamıştı. Operasyon Deyr ez Zor’u da kapsıyordu.

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Yerel kaynakların ilettiği bir iddiaya göre, IŞİD, geçen eylülde YPG ile girdiği çatışmada yedi ABD askerini rehin aldı. AA’nın aktardığına göre, IŞİD, askerlerin bir kısmını Ömer ve Tenek petrol sahalarına, kalanını ise Hecin kampına düzenlediği saldırılarda ele geçirdi.

Yerel unsurların araya girmesiyle 28 Eylül’den bu yana askerleri elinde tutan IŞİD ile YPG arasında pazarlık yapıldı.

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IŞİD askerleri serbest bırakmak karşılığında, YPG’den, Azrak ve diğer bazı petrol kuyulardan çekilmesini ve Şiife beldesine tıbbi malzeme ve gıda girmesine izin vermesini talep etti.

Anlaşmaya uyarınca YPG söz konusu kuyulardan çekildi ve karşılığında ABD askerlerini teslim aldı. Tıbbi malzeme ve gıda girişiyse henüz gerçekleşmedi.

Koalisyon kabul etmedi

IŞİD’in elinde Amerikan askerlerinin olduğu iddiası, ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon yetkilisi tarafından reddedildi.

YPG ile IŞİD arasında bu konuda bir anlaşma yapıldığı iddiasına ilişkin de yetkili, “Koalisyon IŞİD ile herhangi bir anlaşma yapmamıştır” dedi.