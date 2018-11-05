Diken

Yaramazlara biraz batar!

İddia: YPG rehin Amerikan askerleri için IŞİD’le anlaştı

Suriye’nin Deyr ez Zor şehrinde yedi ABD askerinin IŞİD tarafından alıkonulduğu, YPG’nin de askerleri geri almak için takas anlaşması yaptığı öne sürüldü.

Temsili fotoğraf: Reuters

YPG’nin de bileşenlerinden olduğu Demokratik Suriye Güçleri, (DSG) 10 Eylül’de Suriye’nin doğusundaki IŞİD varlığını sona erdirmek için son askeri harekatını başlamıştı. Operasyon Deyr ez Zor’u da kapsıyordu.

Reklam

Yerel kaynakların ilettiği bir iddiaya göre, IŞİD, geçen eylülde YPG ile girdiği çatışmada yedi ABD askerini rehin aldı. AA’nın aktardığına göre, IŞİD, askerlerin bir kısmını Ömer ve Tenek petrol sahalarına, kalanını ise Hecin kampına düzenlediği saldırılarda ele geçirdi.

Yerel unsurların araya girmesiyle 28 Eylül’den bu yana askerleri elinde tutan IŞİD ile YPG arasında pazarlık yapıldı.

Reklam

IŞİD askerleri serbest bırakmak karşılığında, YPG’den, Azrak ve diğer bazı petrol kuyulardan çekilmesini ve Şiife beldesine tıbbi malzeme ve gıda girmesine izin vermesini talep etti.

Anlaşmaya uyarınca YPG söz konusu kuyulardan çekildi ve karşılığında ABD askerlerini teslim aldı. Tıbbi malzeme ve gıda girişiyse henüz gerçekleşmedi.

Koalisyon kabul etmedi

IŞİD’in elinde Amerikan askerlerinin olduğu iddiası, ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon yetkilisi tarafından reddedildi.

YPG ile IŞİD arasında bu konuda bir anlaşma yapıldığı iddiasına ilişkin de yetkili, “Koalisyon IŞİD ile herhangi bir anlaşma yapmamıştır” dedi.

Koalisyon güçleri ve DSG Türkiye sınırında ‘ortak devriye’ yürütüyor

DSG, Türkiye vurmayı bırakana kadar IŞİD operasyonlarını askıya aldı

Üç günde ikinci temas: TSK ile YPG arasında sınır çatışması

TSK’nın Fırat’ın doğusunu vurmasından ABD ‘kaygılı’: Personelimiz oradaydı

Türkiye ile ABD Menbiç kırsalında ortak devriyeye başladı

TSK’nın Fırat’ın doğusunu vurmasından ABD ‘kaygılı’: Personelimiz oradaydı

Üç günde ikinci temas: TSK ile YPG arasında sınır çatışması

Erdoğan duyurdu: Fırat’ın doğusunda YPG’ye kapsamlı operasyon yolda

Erdoğan’ın danışmanı: Fırat’ın doğusuna top atışları ABD’ye dostça mesaj

TSK Fırat’ın doğusunu vurdu

IŞİD’in DSG’ye saldırısı ardından: Haşdi Şabi, sınıra binlerce militan konuşlandırdı

IŞİD, DSG’ye saldırdı: 68 ölü

ABD’den DSG’ye sevkiyat: 250 tır silah ve zırhlı araç gönderildi

Şam ile DSG’nin diyaloğu kurumsallaşıyor: Müzakere için komiteler kurulacak

Suriye’de Kürtler Esad’la müzakereye başlıyor: Hedef kuzeye yönelik anlaşma

DSG sözcüsü: ABD üç ay önce Menbiç’te üs kurdu, Fransız askerleri de var

DSG sözcüsü: Trump’ın Suriye’den çekilme planı hakkında bilgimiz yok

Trump ‘Suriye’den çekileceğiz’ dedi, ABD dışişleri sözcüsü yanıtladı: Bilgimiz yok

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...