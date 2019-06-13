İddia: Yıldırım’a NTV yayınında sorular önceden verildi

‘Cumhur ittifakı’nın İstanbul adayı Binali Yıldırım’a 2 Haziran’da NTV televizyonunda katıldığı canlı yayından önce İspark ile ilgili soruların verildiği iddia edildi.
Artı TV’nin haberinde, Binali Yıldırım’a İspark hakkındaki soruların önceden verildiği öne sürüldü. Yıldırım’ın İspark ile ilgili soruları NTV-Star ortak yayınından önce aldığı, Artı TV’nin program sırasındaki görüntüleri yavaşlatıp zoom yaptığı videodan ve program sırasında sunucuların “Biz de o soruyu soracaktık” demelerinden anlaşılıyor. Binali Yıldırım’ın 2 Haziran’da katıldığı söz konusu yayında ise yakın planda gösterilen elindeki dosyada “İspark Soruları” yazıyor.