İddia: Yıldırım’a NTV yayınında sorular önceden verildi

‘Cumhur ittifakı’nın İstanbul adayı Binali Yıldırım’a 2 Haziran’da NTV televizyonunda katıldığı canlı yayından önce İspark ile ilgili soruların verildiği iddia edildi.

Binali Yıldırım, 2 Haziran’daki NTV-Star TV ortak yayınında. Fotoğraf: NTV

Artı TV’nin haberinde, Binali Yıldırım’a İspark hakkındaki soruların önceden verildiği öne sürüldü. Yıldırım’ın İspark ile ilgili soruları NTV-Star ortak yayınından önce aldığı, Artı TV’nin program sırasındaki görüntüleri yavaşlatıp zoom yaptığı videodan ve program sırasında sunucuların “Biz de o soruyu soracaktık” demelerinden anlaşılıyor. Binali Yıldırım’ın 2 Haziran’da katıldığı söz konusu yayında ise yakın planda gösterilen elindeki dosyada “İspark Soruları” yazıyor.