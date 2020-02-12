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Yaramazlara biraz batar!

İddia: Yedi yavru köpek zehirlenerek öldürüldü

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde ölü bulunan yedi yavru köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü iddia edildi.

Temsili

İlçede merkezinde bulunan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü karşısındaki ormanlık alanda yedi yavru köpek ölüsü bulundu. Hayvanseverler, köpekleri veteriner kliniğine götürdü. İlk belirlemelere göre köpeklerin zehirlendikleri tespit edildi.

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Hayvansever Cemil Genç köpekleri görünce çok üzüldüklerini belirterek şunları söyledi: “Kimler tarafından zehirlendiklerini bilmiyoruz ama bunu yapan insanlıktan nasibini almamış. Çok üzücü bir durum ve içimiz acıyor. Bu işin peşini bırakmayacağız. Kameralardan takip edeceğiz. Allah’a havale ediyoruz.”

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