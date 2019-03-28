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Yaramazlara biraz batar!

İddia: Yavaş, ‘Seçim akşamı belediye personeli sopalarla dışarı çıkacak’ demiş

‘Millet ittifakı’nın Ankara adayı Mansur Yavaş’ın, belediye personelinin seçim akşamı sopalarla dışarı çıkacağını söylediği öne sürüldü.

Fotoğraf: DHA

Sözcü’den Deniz Zeyrek bugünkü yazısında ‘korkutucu bir iddia’ duyduğunu yazdı. İddiaya göre Yavaş, belediye personelinden seçim akşamı sopalarla dışarı çıkmak üzere ekipler oluşturulduğuna dair ihbar aldıklarını söyleyip yetkilileri uyarmış.

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Yazıda Yavaş’ın şöyle dediği aktarıldı: “Yoğun bir şekilde, seçim akşamı için ellerinde sopalar ve beyzbol sopalarıyla dışarıya çıkacak şekilde belediye personelinden gruplar oluşturulduğu ve görevlendirmeler yapıldığı bilgisini alıyoruz. Emniyetin ve valiliğin bu ihtimale karşı önlem almasını bekliyoruz. Bu kişileri de kanuna aykırı harekette bulunmamaları yönünde uyarıyoruz.”

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