İddia: Volkswagen yatırım için Türkiye yerine Slovakya’yı düşünüyor

İstanbul halkı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hazırlanan konser alanındaki etkinliklerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Sultanahmet Meydanı’nda yaşadı. Akşam saatlerinden itibaren alanı doldurmaya başlayan binlerce vatandaş, Türk bayraklarıyla şölene katıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu da, vatandaşların coşkusuna eşlik etti.