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Yaramazlara biraz batar!

İddia: Volkswagen yatırım için Türkiye yerine Slovakya’yı düşünüyor

Türkiye’de yapacağı yatırımı geçen günlerde askıya aldığını duyuran Volkswagen’in Slovakya’yı gündemine aldığı öne sürüldü.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye’nin Suriye harekatına yönelik tepkilerin ardından Volkswagen’in sözcüsü firmanın dünya çapında itibar kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu gerekçesiyle nihai kararın ertelendiğini söylemişti.

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Habertürk’ün Alman otomotiv basınından Automobilwoche’e dayandırdığı haberine göre, şirket kaynakları Türkiye’de üretilmesi beklenen modellerin başında gelen Passat’ın, hali hazırda VW Touareg, Audi Q7, Seat Mii ve Skoda Citigo’nun da üretildiği Bratislava fabrikasında üretilmesinin gündeme alındığını aktardı.

Habere göre Skoda Karoq’un üretiminin ise Türkiye’de yapılacağı belirtildi.

Volkswagen, Almanya’daki tesislerinde elektrikli modellere yer açma planı çerçevesinde, eylül ayında Manisa’da 1 milyar liralık bir şirket kurmuştu.

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