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Yaramazlara biraz batar!

İddia: Ümit Kocasakal CHP genel başkanlığına adaylığını açıklayacak

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Eski İstanbul Barosu başkanı Prof. Dr. Ümit Kocasakal’ın çarşamba günü CHP genel başkanlığına adaylığını açıklayacağı öne sürüldü.

İddianın sahibi,  Ümit Kocasakal’ın baro başkanlığı döneminde baro yönetiminde yer alan avukat İsmail Altay.

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İsmail Altay, “Prof. Dr. Ümit Kocasakal 17.01.2018 Çarşamba günü saat 11.00 de Taksim Point Otel’de CHP Genel Başkanlığı’na adaylığını halka açık olarak gerçekleştireceği basın toplantısı ile duyuracak. Kuvayi Milliye ruhu ile hareket eden vatansever dostlarımız bu basın açıklamasında omuz omuza olacaklar. O gün ve Atatürk Cumhuriyeti için iktidar yürüyüşümüzde birlikte olmaktan onur ve mutluluk duyarım” dedi.

CHP kurultayı 3 şubatta yapılacak.

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