İddia: Türkücü Pınar Aydınlar cezaevinde çıplak aramayı kabul etmediği için darp edildi

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunması nedeniyle tutuklanan türkücü Pınar Aydınlar’ın, cezaevine girişte dayatılan çıplak aramayı kabul etmediği için darp edildiği öne sürüldü.

İzmir 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi, Aydınlar’a 2015’teki seçimde HDP’den İzmir milletvekili adayı olarak yaptığı konuşmalar nedeniyle ‘örgüt propagandası’ suçundan iki yıl bir ay hapis cezası vermişti.

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Cumhuriyet’in haberine göre, Almanya dönüşünde tutuklanarak Bakırköy Kadın Cezaevi’ne konulan Aydınlar, cezaevine girişte dayatılan çıplak aramayı kabul etmediği için darp edildi. Aydınlar’ın yüzünde çizikler meydana geldi.

Tekli hücrede kalan Aydınlar’ın avukatı denetimli serbestlik için başvuruda bulundu.