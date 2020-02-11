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Yaramazlara biraz batar!

İddia: TSK İdlib’de ‘ani operasyon’ yapmak isterken vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) bağlı birliklerin Suriye’nin İdlib kentinde hükümete bağlı güçleri şaşırtmak için başlattığı ‘ani operasyon’ sırasında vurulduğu öne sürüldü.

TSK’nın İdlib’de konuşlandığı noktalardan biri. (Fotoğraf: @metesohtaoglu)

Suriye ordusu dün (10 Şubat) TSK hedeflerine yönelik saldırı düzenlemiş, beş asker hayatını kaybederken yedi asker de yaralanmıştı.

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‘Rejimin hızlı ilerlemesi nedeniyle erkene çekildi’

Cumhuriyet’ten İpek Özbey’in haberine göre, sahadan yeni dönen bir güvenlik uzmanı şunları söyledi: “Suriye güçlerinin sahada beklenenden daha çabuk ilerlemesi ve muhaliflerin karşı koyamadığının ortaya çıkması üzerine inisiyatifi TSK aldı. 30 Ocak’tan itibaren başlayan askeri yığınak 5 Şubat’tan itibaren bir anda hızlandı. Bunun temel nedeni rejimin Serakib’i alarak M-4/M-5 kesişimini kontrol etmesi, Nayrab’ı alarak M-4’e yönelmesi ve Sermin kıyısına gelerek İdlib merkezi tehdit etmesi.

Tüm bunlar İdlib merkezindeki yaklaşık bir milyon 200 bin Suriyelinin harekete geçmesini tetikleyecekti. Bu nedenle bir operasyona girişildi. Rejimin hızlı ilerlemesi ve şubat sonuna kadar büyük ölçüde stratejik hedeflerine ulaşarak durması ihtimali nedeniyle operasyon daraltılarak erkene çekildi. Dün sabah itibariyle Türkiye’nin ateş desteği ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ve diğer muhalifler Serakib’e doğru harekete geçti.

‘Rus heyetiyle görüşmede avantaj elde edilecekti’

Uzman şöyle devam etti: “Burada beklenti ani bir baskınla Suriye güçlerini şaşırtmak ve bu hattan çıkarmaktı. Böylece Rus heyetiyle yapılan görüşmelerde de avantaj elde edilecekti. Çünkü son toplantıda Rus heyeti Türkiye’yi ciddiye almayan bir tavır sergileyerek rejimin M-4 ve M-5’in güney ve doğusuna çekilmesini reddetmişti.

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‘Saldırı duraksamaya neden oldu’

Sonunda harekete geçildi ama Suriye güçlerinin TSK’yi vurması ve ilk etapta beklenenin elde edilememesi nedeniyle durdu. Ayrıca toplantı sırasında avantaj elde etme durumunun sağlandığı düşünülürken Suriye güçlerinin Rusya desteğiyle sert yanıt vermesi duraksamaya neden oldu. Muhtemelen Türkiye geri adım atmayıp, önümüzdeki günlerde bu hareketi daha güçlü bir biçimde tekrarlayacak.”

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